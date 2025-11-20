Birra&Brace apre a Tradate: al via la selezione di camerieri/e e chef de rang

Birra&Brace, catena in forte crescita nel panorama del family casual dining lombardo, avvia il recruiting per la nuova apertura a CenTradate – Tradate, prevista per metà dicembre. L’azienda, già attiva con sette locali in regione, cerca camerieri/e e chef de rang da inserire nel team del nuovo ristorante.

Come candidarsi Per partecipare alle selezioni è possibile inviare il proprio CV a hr@birraebrace.it oppure presentarsi il 25 novembre a Villa Valentina, agli orari 10:00, 11:30, 14:00 o 15:30, portando con sé un curriculum cartaceo e confermando in anticipo via mail l’orario scelto. Le candidature verranno valutate in ordine di arrivo.

Le posizioni aperte

Camerieri/e: accoglienza, servizio al tavolo, attenzione all’esperienza del cliente e lavoro in team.

Chef de rang: coordinamento della sala, gestione del servizio, cura delle relazioni con gli ospiti e supervisione del team.

Chi stiamo cercando

La selezione è rivolta a persone motivate, predisposte al lavoro di squadra e orientate al cliente. L’esperienza pregressa è un valore aggiunto, ma Birra&Brace valuta con interesse anche candidature alla prima esperienza, purché supportate da entusiasmo e voglia di imparare.

Un format pensato per famiglie e gruppi

Nata con l’idea di unire convivialità, semplicità e qualità, Birra&Brace propone un ambiente accogliente, ideale per famiglie e gruppi. Il menu spazia tra griglieria, pinsa, hamburger, birre artigianali e piatti pensati per incontrare gusti diversi, con l’obiettivo di rendere ogni visita un’esperienza piacevole, non solo un pasto.

Perché entrare nel team Birra&Brace

L’apertura di Tradate rappresenta una tappa significativa nella strategia di espansione del brand, che punta a crescere non solo come ristorazione, ma come luogo esperienziale dedicato alle famiglie. Entrare nel team significa far parte di un progetto dinamico, strutturato e orientato al futuro.