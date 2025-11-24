“Ciaspoliamo insieme”: il CAI Gazzada Schianno torna con il corso per scoprire la montagna invernale
Giunto alla nona edizione, il corso propone tre lezioni teoriche e tre uscite pratiche in ambiente innevato dal 25 gennaio all'8 febbraio 2026. Iscrizioni aperte
Imparare a conoscere e frequentare la montagna invernale con consapevolezza. È questo l’obiettivo del corso di avvicinamento all’escursionismo in ambiente innevato organizzato dal CAI di Gazzada Schianno, che quest’anno arriva alla sua nona edizione con il titolo “Ciaspoliamo insieme”.
Il programma prevede tre lezioni teoriche e tre uscite in ambiente, accompagnati da accompagnatori CAI abilitati per l’ambiente innevato. Un’occasione per scoprire un mondo tanto meraviglioso quanto delicato, quello della montagna d’inverno, che richiede preparazione e rispetto.
Il corso si svolgerà dal 25 gennaio all’8 febbraio 2026. Per partecipare è obbligatorio essere in possesso della tessera CAI. La quota di iscrizione è di 25 euro, con possibilità di noleggiare l’attrezzatura necessaria.
Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla sezione CAI di Gazzada Schianno, in sede il martedì e il venerdì, oppure contattare Annalisa al numero 335 1477577.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.