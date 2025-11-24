Varese News

“Ciaspoliamo insieme”: il CAI Gazzada Schianno torna con il corso per scoprire la montagna invernale

Giunto alla nona edizione, il corso propone tre lezioni teoriche e tre uscite pratiche in ambiente innevato dal 25 gennaio all'8 febbraio 2026. Iscrizioni aperte

Imparare a conoscere e frequentare la montagna invernale con consapevolezza. È questo l’obiettivo del corso di avvicinamento all’escursionismo in ambiente innevato organizzato dal CAI di Gazzada Schianno, che quest’anno arriva alla sua nona edizione con il titolo “Ciaspoliamo insieme”.

Il programma prevede tre lezioni teoriche e tre uscite in ambiente, accompagnati da accompagnatori CAI abilitati per l’ambiente innevato. Un’occasione per scoprire un mondo tanto meraviglioso quanto delicato, quello della montagna d’inverno, che richiede preparazione e rispetto.

Il corso si svolgerà dal 25 gennaio all’8 febbraio 2026. Per partecipare è obbligatorio essere in possesso della tessera CAI. La quota di iscrizione è di 25 euro, con possibilità di noleggiare l’attrezzatura necessaria.
Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla sezione CAI di Gazzada Schianno, in sede il martedì e il venerdì, oppure contattare Annalisa al numero 335 1477577.

Pubblicato il 24 Novembre 2025
