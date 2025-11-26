Comune di Bisuschio. Avviso di adozione della variante al piano di governo del territorio
Avviso di adozione della variante al piano di governo del territorio vigente a bilancio ecologico zero, della
valutazione ambientale strategica e dell’aggiornamento della componente geologica
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO CHE
Mediante deliberazione consigliare n. 25 del 27.10.2025 è stata adottata variante al piano di governo del territorio vigente a bilancio ecologico zero, della valutazione ambientale strategica e dell’aggiornamento della componente geologica;
– Gli atti saranno depositati presso la segreteria comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi a far tempo dal 26.11.2025 e fino al 29.12.2025 compreso, negli orari d’apertura degli uffici comunali, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione;
– Nei 30 (trenta) giorni successivi, comunque entro e non oltre il 28.01.2026, chiunque ne abbia interesse possa presentare proprie osservazioni alternativamente nelle seguenti modalità:
- In forma cartacea, in duplice copia in carta semplice, completa di eventuali allegati a corredo di tutte le copie, all’Ufficio Protocollo del Comune di Bisuschio – 21050 – Via Mazzini, 14, negli orari di apertura;
OVVERO
- In forma digitale, all’indirizzo PEC: comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it complete di eventuali allegati.
Gli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio vigente a bilancio ecologico zero, della valutazione ambientale strategica e dell’aggiornamento della componente geologica, saranno altresì pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Bisuschio: https://comune.bisuschio.va.it, all’Albo pretorio on-line, su un quotidiano on line a diffusione locale e sul B.U.R.L di Regione Lombardia.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
PETOLETTI Geom. Laura
