Controlli straordinari alla stazione di Gallarate: trovata droga con il fiuto del cane “Zorro”

Nel pomeriggio di martedì 11 novembre, la polizia di stato di Gallarate ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree adiacenti alla stazione ferroviaria cittadina, con l’obiettivo di prevenire e contrastare il traffico e il consumo di sostanze stupefacenti.

L’attività è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Gallarate in collaborazione con la Polizia Locale e con il supporto della “Pattuglia Mista”, formata da operatori appartenenti a diverse forze dell’ordine.

Fondamentale è stato anche l’apporto dell’unità cinofila antidroga, con il cane “Zorro”, il cui fiuto ha permesso di rinvenire diverse quantità di sostanza stupefacente sia all’interno di una sala scommesse che nei locali della stazione ferroviaria.

Nel corso del servizio, i controlli si sono estesi anche ad alcuni esercizi commerciali situati nei pressi di Piazza Giovanni XXIII, zona particolarmente frequentata. Le persone trovate in possesso di droga sono state sanzionate amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, ai sensi della normativa vigente.