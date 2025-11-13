Controlli straordinari alla stazione di Gallarate: trovata droga con il fiuto del cane “Zorro”
L’operazione si inserisce nel piano di contrasto al traffico di droga e di rafforzamento della sicurezza nell’area della stazione di Gallarate
Nel pomeriggio di martedì 11 novembre, la polizia di stato di Gallarate ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree adiacenti alla stazione ferroviaria cittadina, con l’obiettivo di prevenire e contrastare il traffico e il consumo di sostanze stupefacenti.
L’attività è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Gallarate in collaborazione con la Polizia Locale e con il supporto della “Pattuglia Mista”, formata da operatori appartenenti a diverse forze dell’ordine.
Fondamentale è stato anche l’apporto dell’unità cinofila antidroga, con il cane “Zorro”, il cui fiuto ha permesso di rinvenire diverse quantità di sostanza stupefacente sia all’interno di una sala scommesse che nei locali della stazione ferroviaria.
Nel corso del servizio, i controlli si sono estesi anche ad alcuni esercizi commerciali situati nei pressi di Piazza Giovanni XXIII, zona particolarmente frequentata. Le persone trovate in possesso di droga sono state sanzionate amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, ai sensi della normativa vigente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.