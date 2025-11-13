Varese News

Gallarate/Malpensa

Controlli straordinari alla stazione di Gallarate: trovata droga con il fiuto del cane “Zorro”

L’operazione si inserisce nel piano di contrasto al traffico di droga e di rafforzamento della sicurezza nell’area della stazione di Gallarate

Generico 10 Nov 2025

Nel pomeriggio di martedì 11 novembre, la polizia di stato di Gallarate ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree adiacenti alla stazione ferroviaria cittadina, con l’obiettivo di prevenire e contrastare il traffico e il consumo di sostanze stupefacenti.

L’attività è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Gallarate in collaborazione con la Polizia Locale e con il supporto della “Pattuglia Mista”, formata da operatori appartenenti a diverse forze dell’ordine.

Fondamentale è stato anche l’apporto dell’unità cinofila antidroga, con il cane “Zorro”, il cui fiuto ha permesso di rinvenire diverse quantità di sostanza stupefacente sia all’interno di una sala scommesse che nei locali della stazione ferroviaria.

Nel corso del servizio, i controlli si sono estesi anche ad alcuni esercizi commerciali situati nei pressi di Piazza Giovanni XXIII, zona particolarmente frequentata. Le persone trovate in possesso di droga sono state sanzionate amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, ai sensi della normativa vigente.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.