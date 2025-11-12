Dal 28 novembre al 17 gennaio, sosta gratuita a Varese nei weekend e nella settimana prima di Natale
La gratuità sarà solo nelle zone verdi, una cinquantina di strade nelle aree delle scuole di Casbeno, le vie attorno alla Brunella, a Biumo Inferiore e Belforte e in alcune zone del centro
Dal 28 novembre al 17 gennaio 2026, durante i weekend, si potrà parcheggiare gratuitamente negli stalli presenti nelle Aree Verdi: in questi spazi la sosta sarà libera nelle giornate del venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, e del sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
Gratuità anche nei sei giorni prima di Natale dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
Le Aree verdi che prevedono la gratuità interessano una cinquantina di strade nella zona del centro, le vie intorno alla zona della Brunella, l’area intorno alle scuole nella zona di Casbeno, Biumo Inferiore e Belforte. Inoltre, parcheggio gratis nelle Aree verdi per tutta la settimana che precede il Natale, nei giorni dal 17 al 24 dicembre 2025, dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
«Attiviamo anche quest’anno la gratuità dei parcheggi in area verde, i weekend e nella settimana prima di Natale – dice la vicesindaca Ivana Perusin – si tratta di una misura molto apprezzata da visitatori, turisti e commercianti in un periodo in cui Varese è molto frequentata, grazie alle tantissime iniziative natalizie che come ogni anno animeranno la città».
