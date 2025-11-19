Dal Ministero della Cultura un milione di euro per 79 biblioteche del Varesotto

“I fondi assegnati dal Ministero rappresentano una buona notizia anche per la provincia di Varese che potrà contare su risorse utili per rafforzare il proprio sistema bibliotecario. Sono 79 le biblioteche del territorio ammesse al contributo, per un totale di 1 milione di euro. La rete del Varesotto è solida, distribuita capillarmente e moto utilizzata dai cittadini. Questi contributi permetteranno di aggiornare i cataloghi, ampliare l’offerta e rispondere in modo puntuale alla domanda di libri e servizi”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, commentando i finanziamenti del Ministero della Cultura riservati alle biblioteche per l’acquisto di libri.

“Le biblioteche del territorio – ha aggiunto – svolgono una funzione culturale e sociale. L’investimento del Ministero, all’interno dei quasi 12 milioni destinati alla Lombardia, è un segnale concreto che va nella direzione giusta. Come Regione continueremo a sostenere questi presidi perché sono uno dei motori della partecipazione culturale sul territorio. Ringrazio il ministro Giuli per l’attenzione verso queste preziose realtà”.