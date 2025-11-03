Dopo il successo della prima, torna al Miv “K2 – La grande controversia” di Reinhold Messner
Nuova proiezione mercoledì 12 novembre al Multisala Impero, introdotta dall’alpinista Tommaso Lamantia. Biglietto ridotto per i soci Cai
Dopo il grande interesse suscitato dalla prima proiezione, torna sul grande schermo “K2 – La grande controversia”, il film di Reinhold Messner dedicato a uno degli episodi più discussi della storia dell’alpinismo italiano. L’appuntamento è per mercoledì 12 novembre alle ore 21.00 al Multisala Impero Varese (Miv), dove la pellicola verrà riproposta dopo il successo registrato domenica 2 novembre all’interno della rassegna Glocal Doc.
A introdurre la serata sarà Tommaso Lamantia, alpinista che ha raggiunto la vetta del K2 in solitaria, senza ossigeno e senza l’aiuto di sherpa. Per i soci del Cai è previsto un biglietto ridotto a 6 euro.
Durante la prima proiezione, che ha fatto registrare una sala quasi al completo, è intervenuto Marco Meazzini, direttore della scuola di alpinismo e scialpinismo del Cai. Meazzini ha approfondito il ruolo del Cai nella lunga vicenda che ha coinvolto Walter Bonatti, risolta solo in tempi recenti grazie all’intervento dei “tre saggi” del Club Alpino Italiano.
Nel suo primo documentario destinato al grande schermo, Reinhold Messner affronta con coraggio uno dei capitoli più controversi dell’alpinismo: la spedizione italiana al K2 del 1954. Attraverso immagini d’archivio di grande impatto e una narrazione intensa, Messner ricostruisce gli eventi che portarono alla conquista della seconda vetta più alta del mondo, mettendo in luce le tensioni, le rivalità e le polemiche che seguirono quella storica impresa.
Il film si concentra in particolare sulla figura di Walter Bonatti, il giovane alpinista che prese parte alla spedizione e che, per anni, fu al centro di accuse e controversie. Messner propone una rilettura degli eventi, sottolineando come la solidarietà tra compagni di cordata possa incrinarsi fino a diventare conflitto, e come la verità, in montagna come nella vita, possa essere a lungo offuscata.
