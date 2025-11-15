Varese News

Giornata di raccolta alimentare: il gruppo alpini di Ferno presenti al Tigros

Un centinaio i supermercati che hanno aderito alla 29esima edizione della raccolta benefica che servirà ad aiutare famiglie in difficoltà

alpini alla raccolta alimentare

Il gruppo Alpini di Ferno ha presidiato oggi, sabato 15 novembre, al locale supermercato Tigros per la colletta alimentare organizzata dal Banco Alimentare e arrivata alla sua 29°edizione.

Per tutta la giornata, dalle ore 8 alle 20, in diversi supermercati del territorio sono stati raccolti prodotti distribuiti successivamente a enti di beneficenza che si occupano di famiglie in difficoltà.

Per quest’edizione sono stati circa cento i supermercati che hanno dato disponibilità alla raccolta effettuata da oltre 1700 i volontari coinvolti.

Pubblicato il 15 Novembre 2025
