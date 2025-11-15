Giornata di raccolta alimentare: il gruppo alpini di Ferno presenti al Tigros

Il gruppo Alpini di Ferno ha presidiato oggi, sabato 15 novembre, al locale supermercato Tigros per la colletta alimentare organizzata dal Banco Alimentare e arrivata alla sua 29°edizione.

Per tutta la giornata, dalle ore 8 alle 20, in diversi supermercati del territorio sono stati raccolti prodotti distribuiti successivamente a enti di beneficenza che si occupano di famiglie in difficoltà.

Per quest’edizione sono stati circa cento i supermercati che hanno dato disponibilità alla raccolta effettuata da oltre 1700 i volontari coinvolti.