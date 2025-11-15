Giornata di raccolta alimentare: il gruppo alpini di Ferno presenti al Tigros
Un centinaio i supermercati che hanno aderito alla 29esima edizione della raccolta benefica che servirà ad aiutare famiglie in difficoltà
Il gruppo Alpini di Ferno ha presidiato oggi, sabato 15 novembre, al locale supermercato Tigros per la colletta alimentare organizzata dal Banco Alimentare e arrivata alla sua 29°edizione.
Per tutta la giornata, dalle ore 8 alle 20, in diversi supermercati del territorio sono stati raccolti prodotti distribuiti successivamente a enti di beneficenza che si occupano di famiglie in difficoltà.
Per quest’edizione sono stati circa cento i supermercati che hanno dato disponibilità alla raccolta effettuata da oltre 1700 i volontari coinvolti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.