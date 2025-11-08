Giovani che fanno politica, a NOIse l’esperienza di Tommaso e Beatrice

C’è ancora un attivismo politico giovanile che parte dalle scuole superiori, anzi qualcosa sta cambiando e i giovani stanno percependo il profondo senso di ingiustizia nei confronti di chi è più debole e nei loro confronti. La seconda puntata del podcast NOIse di e con Arianna Bonazzi affronta proprio questo protagonismo politico che vuole farsi strada.

Ospiti della puntata di sabato 8 novembre sono Beatrice Sella e Tommaso Zambelli, due militanti dell’Unione Giovanile di Sinistra (organo giovanile di Sinistra Italiana). Insieme ad Arianna affrontano il tema del rapporto tra giovani generazioni e politica, della disillusione giovanile verso la politica, degli ostacoli all’impegno e la cruciale necessità di spazi di aggregazione collettiva per superare l’individualismo e incanalare la rabbia giovanile in azioni propositive.

Gli ospiti concludono ribadendo che la politica, intesa come cura della cosa comune, richiede dialogo, passione e un approccio collettivo per innescare un reale cambiamento.

