Giovedì pomeriggio l’ultimo saluto a Piero da Saronno

Giovedì 20 novembre alle 15 l'abbraccio della città a Piero da Saronno. I funerali si terranno nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo

Si terranno giovedì 20 novembre i funerali di Piergiuseppe Vellini, per tutti e per sempre “Piero da Saronno”, scomparso domenica all’età di 86 anni dopo una breve malattia.

L’ultimo saluto al videomaker che ha raccontato con la sua telecamera più di 20 anni di fatti, eventi e personaggi saronnesi si terrà alle 15 nella chiesa prepositurale dei santi Pietro e Paolo, in piazza Libertà, nel cuore della “sua” Saronno.

Il cordoglio di tutta la città per la scomparsa di Piero da Saronno

 

Pubblicato il 17 Novembre 2025
