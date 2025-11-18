Giulia Buonanno da Cantello alla finale di Miss Europa: sarà la nail artist ufficiale del concorso

Giulia Buonanno, giovane onicotecnica di Cantello, è stata selezionata come nail artist ufficiale per la finale del concorso internazionale Miss Europe Continental, in programma questo weekend a Napoli.

Un riconoscimento importante per la 29enne della Valceresio, che in pochi anni è riuscita a trasformare una passione in un’attività professionale, portandola fino al palcoscenico di uno degli eventi di bellezza più prestigiosi d’Europa.

Un sogno nato tre anni fa

«Ho iniziato tre anni fa, su consiglio del mio ex fidanzato, che mi ha insegnato a credere in me stessa e a non mollare mai – racconta Giulia – Ci sono stati momenti belli e momenti difficili, ma non ho mai smesso di inseguire questo sogno».

Da un anno lavora in Svizzera, dove ha aperto una ditta individuale e opera in autonomia all’interno di un centro estetico. Un percorso di crescita professionale e personale che ha trovato una tappa importante con la chiamata da parte dell’organizzazione del concorso: «All’inizio dell’anno ho inviato il mio portfolio e qualche settimana dopo mi hanno contattata. È stato incredibile».

A Napoli per celebrare bellezza e talento

Miss Europe Continental è un concorso internazionale ideato da Alberto Cerqua per valorizzare la bellezza, l’eleganza e l’ambizione delle donne europee, con criteri di selezione che vanno ben oltre l’estetica: personalità, portamento e determinazione sono infatti elementi centrali nella selezione delle partecipanti. Ogni anno si tengono selezioni locali in vari Paesi, fino a raggiungere la finale europea: per l’edizione 2025 è stata scelta la città di Napoli, che accoglierà modelle, truccatori, stilisti e professionisti della bellezza da tutta Europa. Tra loro, anche Giulia, con i suoi strumenti da lavoro e tanta emozione.

Il sostegno delle amiche e dei sogni

Dietro questo traguardo, non solo sacrificio e dedizione, ma anche il supporto di chi le è stato vicino: «Se riesco ad andare a questo contest e raggiungere questo sogno, lo devo al mio ex fidanzato e a Miriana, Daniela, Lisa e Chiara. Amiche che non mi hanno mai lasciata sola nei momenti difficili».

Con la valigia pronta e il cuore pieno di aspettative, Giulia partirà nel fine settimana alla volta di Napoli: pronta a mettere la sua arte al servizio della bellezza europea.