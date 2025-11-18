Giulia Buonanno da Cantello alla finale di Miss Europa: sarà la nail artist ufficiale del concorso
Dopo tre anni di lavoro e formazione, la giovane onicotecnica realizza un sogno: curerà l'immagine delle partecipanti a uno dei più importanti concorsi di bellezza europei
Giulia Buonanno, giovane onicotecnica di Cantello, è stata selezionata come nail artist ufficiale per la finale del concorso internazionale Miss Europe Continental, in programma questo weekend a Napoli.
Un riconoscimento importante per la 29enne della Valceresio, che in pochi anni è riuscita a trasformare una passione in un’attività professionale, portandola fino al palcoscenico di uno degli eventi di bellezza più prestigiosi d’Europa.
Un sogno nato tre anni fa
«Ho iniziato tre anni fa, su consiglio del mio ex fidanzato, che mi ha insegnato a credere in me stessa e a non mollare mai – racconta Giulia – Ci sono stati momenti belli e momenti difficili, ma non ho mai smesso di inseguire questo sogno».
Da un anno lavora in Svizzera, dove ha aperto una ditta individuale e opera in autonomia all’interno di un centro estetico. Un percorso di crescita professionale e personale che ha trovato una tappa importante con la chiamata da parte dell’organizzazione del concorso: «All’inizio dell’anno ho inviato il mio portfolio e qualche settimana dopo mi hanno contattata. È stato incredibile».
A Napoli per celebrare bellezza e talento
Miss Europe Continental è un concorso internazionale ideato da Alberto Cerqua per valorizzare la bellezza, l’eleganza e l’ambizione delle donne europee, con criteri di selezione che vanno ben oltre l’estetica: personalità, portamento e determinazione sono infatti elementi centrali nella selezione delle partecipanti. Ogni anno si tengono selezioni locali in vari Paesi, fino a raggiungere la finale europea: per l’edizione 2025 è stata scelta la città di Napoli, che accoglierà modelle, truccatori, stilisti e professionisti della bellezza da tutta Europa. Tra loro, anche Giulia, con i suoi strumenti da lavoro e tanta emozione.
Il sostegno delle amiche e dei sogni
Dietro questo traguardo, non solo sacrificio e dedizione, ma anche il supporto di chi le è stato vicino: «Se riesco ad andare a questo contest e raggiungere questo sogno, lo devo al mio ex fidanzato e a Miriana, Daniela, Lisa e Chiara. Amiche che non mi hanno mai lasciata sola nei momenti difficili».
Con la valigia pronta e il cuore pieno di aspettative, Giulia partirà nel fine settimana alla volta di Napoli: pronta a mettere la sua arte al servizio della bellezza europea.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.