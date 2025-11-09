Grande successo per la festa di San Martino: sole, folla e oltre 500 porzioni di risotto
I numeri parlano chiaro: sono state vendute oltre 500 porzioni di risotto nella tradizionale risottata benefica in piazza Cacciatori delle Alpi, mentre 250 dolci Martino hanno trovato acquirenti tra i partecipanti alla festa
Una splendida giornata di sole ha accompagnato domenica la 35esima edizione della festa di San Martino a Varese, che ha richiamato in città centinaia di persone per onorare il santo della carità. I numeri parlano chiaro: sono state vendute oltre 500 porzioni di risotto nella tradizionale risottata benefica in piazza Cacciatori delle Alpi, mentre 250 dolci Martino hanno trovato acquirenti tra i partecipanti alla festa.
L’evento, organizzato dal comitato della festa con il patrocinio del prevosto don Gabriele Gioia, ha visto una grande partecipazione di famiglie e bambini che hanno affollato via San Martino e le piazze circostanti per l’intera giornata. Sul sagrato della chiesa sono andate a ruba anche le rose rosse e i ceri dedicati alla trentacinquesima edizione dei festeggiamenti, confermando l’affetto che i varesini nutrono per questa tradizione.
La giornata si è svolta secondo il programma previsto, con i mercatini delle associazioni, degli artisti e degli artigiani aperti dalle 9.30 alle 17, i laboratori creativi per bambini a cura dell’associazione 23&20 e, a mezzogiorno, la messa solenne in Basilica celebrata dal prevosto. Nel pomeriggio, alle 16, il momento più atteso: il corteo storico a cavallo con Fabio Zancan nei panni di San Martino, accompagnato dal suo Lipizzano bianco Sugar e dalla Banda della Rasa, ha attraversato le vie del centro fino a piazza Cacciatori delle Alpi, dove si è svolta la rappresentazione della vita del santo culminata con il tradizionale gesto della divisione del mantello.
Quest’anno la manifestazione si è arricchita del nuovo momento culturale “Quaestio Martini”, un dialogo con il pubblico per approfondire la conoscenza della figura di San Martino, che ha riscosso l’interesse dei presenti. Il sole e il clima mite hanno fatto il resto, regalando a Varese una domenica all’insegna della solidarietà e della condivisione, proprio nello spirito del santo che la città festeggia da trentacinque anni.
