I ghiacciai, sentinelle del cambiamento climatico: un film a Gallarate nella rassegna CineCime

La montagna si sta sgretolando? I ghiacciai stanno realmente scomparendo? Qual è il loro stato attuale e quali prospettive ci attendono? E, soprattutto, come cambiano l’approccio e la sicurezza per escursionisti e alpinisti in ambienti sempre più fragili?

Il 2025, proclamato dall’Unesco “Anno internazionale della protezione dei ghiacciai”, offre l’occasione perfetta per approfondire uno degli ecosistemi più iconici e vulnerabili dell’arco alpino. Per questo la terza serata di CineCime 2025, la rassegna cinematografica organizzata dal Cai di Gallarate, sarà interamente dedicata alla scoperta dei ghiacciai e della glaciologia (foto: Servizio glaciologico lombardo).

In programma la proiezione di “The Ice Builders” di Francesco Clerici e Tommaso Barbaro (Italia, 2024), dal catalogo del Trento Film Festival 365. Il documentario, ambientato nello Zanskar, racconta con grande sensibilità il rapporto tra le comunità locali e il ghiaccio, offrendo uno sguardo unico su come l’uomo provi a convivere e dialogare con un ambiente in rapido cambiamento.

Interverrà Andrea Toffaletti, membro del Comitato Scientifico del Servizio Glaciologico Lombardo. Grazie a dati aggiornati, immagini e video, Toffaletti accompagnerà il pubblico in un viaggio tra i ghiacciai lombardi per comprenderne lo stato attuale, le criticità e le tendenze future. Un’occasione preziosa per osservare da vicino ciò che spesso resta lontano dagli occhi, ma non dagli effetti.

La serata sarà introdotta da Mila Gandino, operatrice Tam del Cai, e da Piera Ciceri, istruttrice della Scuola di Alpinismo. Il loro intervento aprirà una riflessione indispensabile: l’ambiente alpino è oggi tra i più sensibili agli effetti del cambiamento climatico, una realtà in atto, visibile nelle trasformazioni accelerate dei ghiacciai e dell’intero ecosistema alpino. Gli alpinisti sono testimoni diretti di queste trasformazioni e hanno la responsabilità di maturare una consapevolezza sempre più profonda. Il cambiamento climatico, per anni percepito come un fenomeno lontano, oggi è inciso nella geologia stessa delle nostre montagne.

La sfida non è però soltanto tecnica, ma anche culturale e questa serata vuole fornire un contributo in questa direzione.

Mercoledì 19 novembre alle ore 21.00 sala Ex scuderie Martignoni, Gallarate. Ingresso libero e gratuito.