I voti del Varese: Cogliati mostra la strada nel momento difficile, Tentoni pesca il jolly da tre punti
Malinverno incarna la volontà di lottare, De Ponti affidabile anche da difensore centrale. Continua il momento negativo per Berbenni
VARESE – SANREMESE 3-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI
BUGLI 5,5: Poco reattivo sul primo gol, poi un’altra parata lasciata lì a metà. Anche una bella parata, ma oggi la somma è sotto la sufficienza
MARANGON 6: Gara attenta e con qualche buona sortita in avanti. Perde lucidità nel finale
Secondo s.v: Dentro negli ultimi minuti
DE PONTI 6,5: Uno dei migliori, anche da difensore centrale. Gioca con ordine e carattere in una gara non facile
Sovogui 6,5: Entra bene e con il suo fisico riesce a dominare le pozzanghere di Masnago. Può essere un’arma in più per questa squadra
BRUZZONE 6: Oggi la sua leadeship si fa sentire anche se la difesa anche oggi concede troppo
BERBENNI 5: Continua a faticare in questo momento. Gli riesce poco e sbaglia troppo, davanti e dietro, anche come letture
MALINVERNO 6,5: Torna in campo da titolare e dimostra cosa vuol dire lottare. Lancia Cogliati per il gol dell’1-1, poi non toglie mai il piede
Costante 6,5: Entra in campo e il Varese prende gol. Non un inizio incoraggiante, soprattutto perché la difesa ha grandi colpe, poi però si fa perdonare con il gol che pareggia, riapre i conti e apre la strada verso la vittoria
TENTONI 6,5: Far girare la squadra oggi, su questo campo, non era facile. Lui cerca di far viaggiare il pallone più della pioggia ma quel che conta è lo splendido gol che porta al definitivo 3-2 che porta i tre punti. Peccato per l’espulsione per doppia ammonizione. Leggerezza che si farà sentire
PALESI 5,5: Qualche errore di troppo e letture non sempre perfette. Si rende anche protagonista di un gesto poco sportivo nel primo tempo con l’ex Monticone che non la prende bene
Romero 6: Parte dalla panchina, entra e si mette a servizio dei compagni con tante sponde e giocate per la squadra.
GUERINI 6: Qualche buono spunto ma poco pericoloso in zona offensiva
Qeros 6: Alterna cose fatte bene a palle perse banalmente. Va vicino al gol con una bella punizione
BARZOTTI 6,5: Gioca una gara di grande generosità, si fa anche vedere in zona pericolosa ma gli manca un po’ di cattiveria per fare gol
COGLIATI 7: Un gol, un palo ma soprattutto quando la squadra subisce il 2.-1 è lui a mostrare la strada con una discesa palla al piede, al 90′, che non sente fatica ma va oltre il momento delicato. Un segnale che la squadra recepisce
