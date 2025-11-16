I voti del Varese: Cogliati mostra la strada nel momento difficile, Tentoni pesca il jolly da tre punti

VARESE – SANREMESE 3-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 5,5: Poco reattivo sul primo gol, poi un’altra parata lasciata lì a metà. Anche una bella parata, ma oggi la somma è sotto la sufficienza

MARANGON 6: Gara attenta e con qualche buona sortita in avanti. Perde lucidità nel finale

Secondo s.v: Dentro negli ultimi minuti

DE PONTI 6,5: Uno dei migliori, anche da difensore centrale. Gioca con ordine e carattere in una gara non facile

Sovogui 6,5: Entra bene e con il suo fisico riesce a dominare le pozzanghere di Masnago. Può essere un’arma in più per questa squadra

BRUZZONE 6: Oggi la sua leadeship si fa sentire anche se la difesa anche oggi concede troppo

BERBENNI 5: Continua a faticare in questo momento. Gli riesce poco e sbaglia troppo, davanti e dietro, anche come letture

MALINVERNO 6,5: Torna in campo da titolare e dimostra cosa vuol dire lottare. Lancia Cogliati per il gol dell’1-1, poi non toglie mai il piede

Costante 6,5: Entra in campo e il Varese prende gol. Non un inizio incoraggiante, soprattutto perché la difesa ha grandi colpe, poi però si fa perdonare con il gol che pareggia, riapre i conti e apre la strada verso la vittoria

TENTONI 6,5: Far girare la squadra oggi, su questo campo, non era facile. Lui cerca di far viaggiare il pallone più della pioggia ma quel che conta è lo splendido gol che porta al definitivo 3-2 che porta i tre punti. Peccato per l’espulsione per doppia ammonizione. Leggerezza che si farà sentire

PALESI 5,5: Qualche errore di troppo e letture non sempre perfette. Si rende anche protagonista di un gesto poco sportivo nel primo tempo con l’ex Monticone che non la prende bene

Romero 6: Parte dalla panchina, entra e si mette a servizio dei compagni con tante sponde e giocate per la squadra.

GUERINI 6: Qualche buono spunto ma poco pericoloso in zona offensiva

Qeros 6: Alterna cose fatte bene a palle perse banalmente. Va vicino al gol con una bella punizione

BARZOTTI 6,5: Gioca una gara di grande generosità, si fa anche vedere in zona pericolosa ma gli manca un po’ di cattiveria per fare gol

COGLIATI 7: Un gol, un palo ma soprattutto quando la squadra subisce il 2.-1 è lui a mostrare la strada con una discesa palla al piede, al 90′, che non sente fatica ma va oltre il momento delicato. Un segnale che la squadra recepisce

