Il Cai di Gallarate porta “Tra natura e quota” il film con Giovanni Storti

Mercoledì 5 novembre al Teatro delle Arti di Gallarate si inaugura la rassegna CineCime organizzata dal CAI di Gallarate e dedicata alla montagna con il film “Tra Natura e Quota – Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane” di Manuel Zarpellon e Giorgia Lorenzato (Italia, 2025).

Il Cai ha scelto per l’esordio della rassegna una pellicola che si rivolge a un pubblico ampio, curioso e amante della natura e che, grazie al suo protagonista, utilizza un linguaggio ironico per affrontare tematiche profonde quali l’importanza della biodiversità e della sicurezza in montagna.

Il film è stato realizzato con il sostegno del Club Alpino Italiano e di Vibram: la serata sarà dunque introdotta dal presidente della Sezione Roberto Piatti, inoltre saranno presenti Costanza Crovida, della Tam Lombardia, e Jerome Bernard di Vibram e per dialogare con il pubblico.

La problematica del rispetto dell’ambiente montano si presenta ogni volta che l’uomo frequenta le alte quote e il Club Alpino Italiano ha fin dall’origine ”per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne…e la difesa del loro ambiente naturale”, definendo così chiaramente quali sono le finalità costitutive dell’associazione.

In particolare la Tam, Commissione Tutela Ambiente Montano, rappresentata nella serata da Costanza Crovida si propone di monitorare gli interventi antropici che possono comportare un potenziale impatto sul territorio montano, approfondendo il legame tra “ambiente naturale” e “ambiente costruito” in modo da conciliare la frequentazione, anche sportiva, della montagna, tipica dei soci CAI, con il rispetto dell’ambiente montano.

Appuntamento al Teatro delle Arti, via don Minzoni 5, Gallarate, con inizio alle ore 21.

Costo del biglietto di ingresso 7 Euro.

Di seguito il programma completo con tutte le date