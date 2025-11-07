Il Console Generale del Qatar a Milano incontra il Prefetto di Varese

Si è svolta il 5 novembre, al mattino,la sede della Prefettura di Varese, la visita istituzionale del Console Generale del Qatar a Milano, Abdulla Al Zeyara, accompagnato dal Viceconsole Abdulla Mohamed Al Noaimi, accolti dal Prefetto della provincia di Varese, Salvatore Pasquariello.

L’incontro, improntato a uno spirito di collaborazione e dialogo istituzionale, ha evidenziato l’importanza strategica del territorio varesino, caratterizzato da una forte vocazione industriale, da una posizione di confine e dalla presenza dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa.

Tra i temi affrontati anche quelli legati alla sicurezza, con particolare attenzione al polo aeroportuale, in vista delle numerose delegazioni internazionali, compresa quella del Qatar, attese per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Il Prefetto Pasquariello ha sottolineato come il dialogo diplomatico rappresenti un elemento fondamentale per affrontare le sfide comuni, dalla sicurezza alla crescita economica, mentre il Console Al Zeyara ha espresso il desiderio di rafforzare ulteriormente i rapporti di cooperazione tra Qatar e Italia, riconoscendo il ruolo di Varese come territorio dinamico e strategico.

La visita si è conclusa con l’impegno reciproco a proseguire il dialogo su temi di interesse comune, gettando le basi per future iniziative congiunte nel segno della cooperazione istituzionale e della sicurezza condivisa.

L’incontro si inserisce nel più ampio quadro di rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Italia e Qatar, avviato a seguito delle recenti missioni ufficiali del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Doha, dove lo scorso settembre ha firmato con il ministro dell’Interno qatarino, sceicco Khalifa bin Hamad Al Thani, un accordo di cooperazione tra le Forze di Polizia in vista dei Giochi Olimpici Invernali 2026.

Il Prefetto Pasquariello ha espresso soddisfazione per l’esito della visita, sottolineando come tali incontri rappresentino un importante momento di consolidamento dei rapporti internazionali e di valorizzazione del territorio varesino nel contesto delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.