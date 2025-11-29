Il Famedio accoglie 23 nuovi illustri varesini: il voto unanime nel consiglio comunale staordinario
Applausi e sala gremita per la seconda seduta dedicata ai benemeriti della città, con il voto unanime del Consiglio comunale
Il consiglio comunale straordinario riunito sabato 29 novembre alle 10.45 nel salone Estense di Varese ha approvato all’unanimità l’ingresso di 23 nuovi nomi nel Famedio cittadino, completando la seconda fase del lavoro avviato nel 2023 con l’istituzione della Commissione Famedio e con la prima serie di iscrizioni, 34, approvate lo scorso marzo. La seduta si è svolta davanti a un pubblico numeroso, composto anche da familiari e rappresentanti delle realtà cittadine.
La presidente della Commissione Famedio Francesca Strazzi ha guidato i lavori ricordando il percorso svolto nell’ultimo anno, ringraziando i componenti della commissione e sottolineando l’impegno dedicato alla selezione delle candidature. Ha richiamato il metodo con cui si è arrivati alla proposta presentata in aula, frutto della verifica delle biografie e del confronto con cittadini, associazioni e consiglieri comunali.
È poi intervenuto il sindaco Davide Galimberti, che ha richiamato il significato dell’iniziativa per la città: « Penso sia un passaggio culturale e storico importante e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, perché attraverso queste biografie si costruisce una parte della storia di Varese». Parole accolte dall’applauso del salone.
I NOMI BENEMERITI
Prima del voto è stato letto l’elenco dei ventitré nuovi benemeriti, ordinati alfabeticamente: Alfredo Ambrosetti, Giovanni Bagaini, Luigi Bassani, Carletto Ferrari, Angelo Frattini, Rosa Genoni, Emma Macchi Zonda, Giulio Macchi, Giuseppe “comandante Claudio” Macchi, Silvio Macchi, Carlo Maciachini, Calogero Marrone, Antonio Angelo Minonzio, Rosita Missoni Jelmini, Ermanno Montoli, Felicita Morandi, Mario Ossola, Angelo Poretti, Luigi Prevosti, Ernesto Redaelli, Antonio Tomassini, Enea Torelli, Dante Trombetta. Un gruppo che attraversa mondi diversi: imprenditoria, arte, architettura, sanità, Resistenza, educazione e impegno civico.
Nel corso della seduta diversi consiglieri sono intervenuti per ricordare alcuni dei protagonisti inseriti nel Famedio, in particolare Ambrosetti, Missoni e Tomassini, figure scomparse quest’anno e richiamate per il ruolo pubblico e professionale svolto negli anni.
