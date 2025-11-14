Varese News

Italia/Mondo

Il giovane pilota di Varese Adrian Speroni conquista il Rental Kart World Contest

Speroni ha dominato la categoria Junior per il team genovese Zena Kart Racing

adrian speroni

Varese ha un nuovo campione. È il giovane pilota Adrian Speroni, che indossando i colori del team Zena Kart Racing di Genova ha conquistato il gradino più alto del podio al Rental kart world contest di Crg (categoria Junior), che si è disputato nel fine settimana del 18 e 19 ottobre a Castelletto di Branduzzo.

Una vittoria schiacciante per Speroni e la sua squadra, dal momento che il risultato era apparso già chiaro fin dalle qualificazioni.

adrian speroni

Il Rental Kart World Contest

Il Rental Kart World Contest è una competizione internazionale riservata al karting “rental”, organizzata dalla casa produttrice italiana CRG. L’edizione del 2025 si è disputata in due giorni: il sabato si è decisa la gara sprint per i piloti singoli (con prove libere, qualifiche, due manche eliminatorie e una finale), mentre la domenica è stata riservata all’endurance per squadre (6 ore di corsa in squadra), sul tracciato del 7 Laghi Kart.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.