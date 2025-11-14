Il giovane pilota di Varese Adrian Speroni conquista il Rental Kart World Contest
Speroni ha dominato la categoria Junior per il team genovese Zena Kart Racing
Varese ha un nuovo campione. È il giovane pilota Adrian Speroni, che indossando i colori del team Zena Kart Racing di Genova ha conquistato il gradino più alto del podio al Rental kart world contest di Crg (categoria Junior), che si è disputato nel fine settimana del 18 e 19 ottobre a Castelletto di Branduzzo.
Una vittoria schiacciante per Speroni e la sua squadra, dal momento che il risultato era apparso già chiaro fin dalle qualificazioni.
Il Rental Kart World Contest
Il Rental Kart World Contest è una competizione internazionale riservata al karting “rental”, organizzata dalla casa produttrice italiana CRG. L’edizione del 2025 si è disputata in due giorni: il sabato si è decisa la gara sprint per i piloti singoli (con prove libere, qualifiche, due manche eliminatorie e una finale), mentre la domenica è stata riservata all’endurance per squadre (6 ore di corsa in squadra), sul tracciato del 7 Laghi Kart.
