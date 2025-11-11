Il sindaco di Comerio chiarisce: “Il complesso percorso di approvazione del Pgt è in dirittura d’arrivo”

Dopo la cerimonia di presentazione dell’annullo filatelico in onore di Giovanni Borghi, svoltasi nei giorni scorsi nella sede della Fondazione Sacconaghi Borghi, è arrivata la puntualizzazione del sindaco di Comerio Michele Ballarini in merito all’iter urbanistico in corso, più volte richiamato nel corso dell’incontro pubblico.

«L’iter di modifica del Piano di Governo del Territorio ha carattere generale – spiega il primo cittadino – e non riguarda solo l’ex area Whirlpool. Le modifiche in corso interessano infatti più zone del territorio comunale. È in atto anche un aggiornamento normativo e una semplificazione dello strumento, con l’obiettivo di renderlo più chiaro e più adatto a tutte le esigenze, sia pubbliche che private».

Una precisazione che intende fare chiarezza rispetto ad alcune affermazioni che, seppur in un contesto celebrativo, avevano lasciato intendere un rallentamento nella realizzazione del progetto promosso dalla Fondazione Borghi all’interno dell’area industriale dismessa.

«Il complesso percorso di approvazione è in dirittura d’arrivo – aggiunge Ballarini – e l’adozione è prevista entro gennaio 2026. Inoltre, l’attuale PGT non blocca lo sviluppo dell’area ex Whirlpool: consente già oggi interventi, anche se naturalmente secondo le regole vigenti. A breve convocheremo un incontro pubblico con la cittadinanza per condividere in modo trasparente il lavoro svolto».

Il sindaco ribadisce infine il clima di collaborazione con la Fondazione e con i promotori del progetto: «In merito alle dichiarazioni rilasciate dal dottor Guido Borghi e dal dottor Fabio Tedeschi, confermo che c’è sempre stata una fattiva e rispettosa collaborazione tra le parti coinvolte. Come amministrazione comunale abbiamo sempre agito nel rispetto dei ruoli e a tutela dell’interesse pubblico, per il bene dell’ente e di tutta la comunità di Comerio».

Una risposta istituzionale, che chiarisce tempi e modalità dell’iter in corso e rilancia il percorso di confronto e dialogo tra le parti in vista del futuro della storica area industriale.