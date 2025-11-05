“Il viaggio invisibile del sangue”, se ne parla a Radio Missione Francescana

Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 7 novembre 2025 alle ore 11.10 è il dottor Alfredo Goddi, specialista in radiologia, coordinatore del centro medico SME diagnostica per immagini, via Pirandello 31 Varese. Titolo della trasmissione “Il viaggio invisibile del sangue: perché è necessario conoscerlo?“.

Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi.

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 9 novembre 2025 alle ore 16.00.

La frequenza della “radio missione francescana ” è

– 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.

– 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.

– 88,5 in Valceresio.

– 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.

– 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.

– 89,55 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.

http://www.rmf.it/frequenze.htm o in streaming via internet in tutto il mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf

Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266