“Il viaggio invisibile del sangue”, se ne parla a Radio Missione Francescana
Il medico che sarà intervistato venerdì 7 novembre 2025 alle ore 11.10 è il dottor Alfredo Goddi, specialista in radiologia, coordinatore del centro medico SME diagnostica per immagini
Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 7 novembre 2025 alle ore 11.10 è il dottor Alfredo Goddi, specialista in radiologia, coordinatore del centro medico SME diagnostica per immagini, via Pirandello 31 Varese. Titolo della trasmissione “Il viaggio invisibile del sangue: perché è necessario conoscerlo?“.
Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi.
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 9 novembre 2025 alle ore 16.00.
La frequenza della “radio missione francescana ” è
– 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.
– 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.
– 88,5 in Valceresio.
– 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.
– 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.
– 89,55 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.
http://www.rmf.it/frequenze.htm o in streaming via internet in tutto il mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf
Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266
