Incendio in Via Monte Rosa a Induno Olona: fumo e fiamme in un locale adiacente a una palazzina

Un incendio è divampato nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre 2025 in via Monte Rosa a Induno Olona, nei pressi di una palazzina residenziale. L’allarme è scattato attorno alle 16.15, quando una densa nube di fumo ha attirato l’attenzione dei residenti, segnalando la presenza di fiamme provenienti da una struttura esterna, descritta come un piccolo locale o ricovero in legno e pietra, probabilmente adibito a garage o deposito.

Secondo la testimonianza di un giovane residente della zona, Tommaso, 15 anni, l’incendio si sarebbe sviluppato rapidamente, sprigionando fumo intenso e fiamme di colore rosso e blu, accompagnate da rumori di scoppi e urla provenienti dall’area interessata: «All’inizio non capivo da dove venisse il fumo – racconta – poi, uscito dal condominio, ho visto un piccolo edificio avvolto dalle fiamme. Mi sono allontanato perché i pompieri erano già stati avvisati».

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme. Non si registrano feriti, anche se l’episodio ha generato forte preoccupazione tra i residenti della zona. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle autorità competenti, che dovranno accertare se si sia trattato di un guasto elettrico, un cortocircuito o un evento accidentale.

L’area è stata temporaneamente interdetta al passaggio, in attesa delle verifiche sulla stabilità della struttura coinvolta. Il locale colpito dall’incendio ha riportato danni visibili, ma fortunatamente le fiamme non si sono estese agli edifici circostanti.