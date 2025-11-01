Incidente sull’A2 nel Bellinzonese, grave un motociclista varesino
Il trentenne è rimasto ferito nella notte tra venerdì e sabato in territorio di Sant’Antonino. Sul posto Polizia cantonale e soccorritori del 144
Nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, sull’autostrada A2 in direzione Sud, all’altezza di Sant’Antonino, si è verificato un incidente in cui è rimasto gravemente ferito un motociclista.
Secondo quanto riferisce la Polizia cantonale, la Centrale comune di allarme (CECAL) ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti un uomo di 30 anni, cittadino italiano residente in provincia di Varese, trovato disteso sulla corsia centrale e in parte incastrato sotto il proprio scooter. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, che hanno messo in sicurezza la zona e disposto la chiusura temporanea del tratto autostradale per consentire i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.
I soccorritori del servizio sanitario 144 hanno prestato le prime cure al motociclista, poi trasportato in ambulanza all’ospedale. Dalle prime valutazioni, le ferite riportate risulterebbero gravi.
La Polizia cantonale invita chiunque abbia assistito all’incidente o ai momenti immediatamente precedenti a contattare la Centrale comune d’allarme (CECAL) al numero 0848 25 55 55, per fornire eventuali testimonianze utili alle indagini.
(Foto di repertorio)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.