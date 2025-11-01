Varese News

Canton Ticino

Incidente sull’A2 nel Bellinzonese, grave un motociclista varesino

Il trentenne è rimasto ferito nella notte tra venerdì e sabato in territorio di Sant’Antonino. Sul posto Polizia cantonale e soccorritori del 144

Polizia Cantonale

Nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, sull’autostrada A2 in direzione Sud, all’altezza di Sant’Antonino, si è verificato un incidente in cui è rimasto gravemente ferito un motociclista.

Secondo quanto riferisce la Polizia cantonale, la Centrale comune di allarme (CECAL) ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti un uomo di 30 anni, cittadino italiano residente in provincia di Varese, trovato disteso sulla corsia centrale e in parte incastrato sotto il proprio scooter. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, che hanno messo in sicurezza la zona e disposto la chiusura temporanea del tratto autostradale per consentire i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

I soccorritori del servizio sanitario 144 hanno prestato le prime cure al motociclista, poi trasportato in ambulanza all’ospedale. Dalle prime valutazioni, le ferite riportate risulterebbero gravi.

La Polizia cantonale invita chiunque abbia assistito all’incidente o ai momenti immediatamente precedenti a contattare la Centrale comune d’allarme (CECAL) al numero 0848 25 55 55, per fornire eventuali testimonianze utili alle indagini.

Pubblicato il 01 Novembre 2025
