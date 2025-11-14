La scrittrice morazzonese Lucia Tiziani presenta le raccolte di racconti “Scelte di Luce” e “Ali”

Giovedì 20 novembre, alle ore 20 e 30, alla Sala Mazzucchelli di Morazzone, in via XXVI Agosto, 6, Lucia Tiziani introdurrà al pubblico i suoi libri Scelte di Luce (2023) e Ali (2024), entrambi pubblicati dall’editore varesino Macchione.

La serata si inserisce nel contesto della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un momento di riflessione che richiama all’impegno collettivo verso il rispetto, la consapevolezza e il cambiamento. I racconti di Lucia Tiziani offriranno uno sguardo sensibile e intenso sulle storie di donne che attraversano fragilità, discriminazioni, violenza e rinascita, trasformando il dolore in forza e la quotidianità in possibilità di luce.

L’evento sarà arricchito dalla presenza musicale del “Trio con Brio”, delle musiciste Francesca Crosta – violino -, Sara Fastame – violoncello -, Rossana Salmini – clarinetto, che hanno già affiancato l’autrice in precedenti iniziative e che accompagneranno i diversi momenti della serata con le loro esecuzioni, creando una sapiente armonia tra le parole e la musica.

Lucia Tiziani, nata a Morazzone, valorizza il suo paese natale e la provincia di Varese come sfondo delle sue raccolte, conferendo ai racconti un forte legame con il contesto locale. Grazie alla capacità di raccontare storie intense e delicate, l’autrice ha ottenuto significativi riconoscimenti nazionali come la Menzione di Merito alla 9ª edizione del Concorso Artistico Letterario Nazionale Ponte Vecchio di Firenze con “1980 – Stivaletti lilla” e la Menzione di Merito all’11ª edizione del Premio Internazionale Nuovi Occhi sul Mugello con “Regalo di Natale”.

Parole e musica si intrecceranno quindi in una serata di storie di coraggio e rinascita, con l’attenzione al territorio che attraversa le vicende narrate.