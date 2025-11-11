Varese News

Canton Ticino

“La sua parente sta male, ha bisogno di soldi”. Ma le truffatrici finiscono arrestate a Locarno

Le due ragazze hanno "ripulito" una anziana di denaro e gioielli. La rapida operazione di polizia ha consentito di fermarle e recuperare la refurtiva

anziana anziano truffa telefono - GENERATA AI

Il 4 novembre 2025 una 18enne e una minorenne, entrambe cittadine ceche residenti in Repubblica Ceca, sono state arrestate a Locarno, in Canton Ticino.
Le due ragazze sono in particolare sospettate di aver preso parte a truffe agli anziani con “chiamate shock”. (Foto generata con intelligenza artificiale)

Il modus operandi ricalca quello evidenziato a più riprese in passato nelle sue numerose varianti. In questo caso gli autori, spacciandosi per una persona attiva in campo medico, hanno richiesto alla vittima con insistenza un’importante somma di denaro, necessaria a coprire le cure di una congiunta affetta da una grave malattia. Facendo leva sullo scarso tempo a disposizione (poche ore vista la paventata serietà della situazione), hanno messo sotto pressione la vittima inducendola a consegnare il denaro a disposizione e gli averi custoditi in casa.

La rapida segnalazione alla Centrale comune d’allarme di un familiare della persona truffata ha fatto scattare gli accertamenti della Polizia Cantonale, con il supporto della Polizia città di Bellinzona e della Polizia città di Locarno, che hanno poi portato al fermo delle due ragazze in una camera di albergo a Locarno.

Le verifiche d’inchiesta effettuate hanno inoltre permesso di chiarire che la minorenne, lunedì 3 novembre poco prima delle 21.30, si è recata nel Malcantone dove l’anziana vittima le ha consegnato denaro e gioielli (refurtiva in gran parte recuperata).

L’ipotesi di reato nei loro confronti è di truffa. L’inchiesta è coordinata dal Ministero pubblico e dalla Magistratura dei minorenni.

Informazioni e consigli di prevenzione relativi a questa tipologia di truffa sono disponibili consultando questa pagina.

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.