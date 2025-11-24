Le Coccinelle Scalmanate cercano un nuovo tastierista: “Senza rischiamo di chiudere”
L'appello del coro storico nato tra le mura del centro diurno anziani di Varese che da oltre vent'anni porta musica e allegria nelle RSA della provincia
E’ un appello accorato quello lanciato da Natale Santamaria, anima delle Coccinelle Scalmanate, il coro storico nato tra le mura del centro diurno anziani di Varese che da oltre vent’anni porta musica e allegria nelle RSA della provincia.
Il gruppo, composto da più di venti coristi, si trova infatti a dover affrontare un momento delicato: il tastierista che li accompagna da anni ha deciso di lasciare, e senza un sostituto l’attività rischia di fermarsi.
«Il nostro tastierista ci lascia, cerchiamo urgentemente un sostituto: può essere anche un fisarmonicista e posso prestare la tastiera» spiega Santamaria con un misto di urgenza e speranza. Il musicista concluderà la sua collaborazione dopo gli ultimi due concerti in programma per dicembre, poi il gruppo chiuderà per le vacanze natalizie. «A gennaio non ci sarà più, e noi rischiamo di chiudere questa esperienza: sarebbe un peccato» aggiunge con rammarico il responsabile del coro.
Le Coccinelle Scalmanate non sono un gruppo qualunque: nate poco dopo il 2000 nei locali del Centro Diurno Anziani di via Maspero a Varese, hanno costruito negli anni una presenza costante e affettuosa nelle residenze per anziani del territorio. La ricerca di un nuovo musicista è fondamentale per garantire la continuità di un progetto che ha regalato momenti di gioia e condivisione a tanti ospiti delle strutture del Varesotto.
Chi fosse interessato a unirsi alle Coccinelle Scalmanate può contattare Natale Santamaria al numero 339.3343187 oppure scrivere all’indirizzo email montagnini.l@libero.it.
