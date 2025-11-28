Le stelle del canottaggio lombardo festeggiate a Brunello

Le Elmec di Brunello ha ospitato – giovedì 27 novembre – la Notte delle Stelle di Lombardia, cerimonia voluta dalla Federcanottaggio regionale per festeggiare i campioni che nel 2025 hanno indossato la maglia azzurra rendendo lustro al movimento remiero locale.

Un appuntamento aperto dal ministro Giancarlo Giorgetti che ha inviato un videomessaggio in cui ha richiamato i successi lombardi di quest’anno: «Nel 2025 è andata molto bene e anche i ragazzi delle Fiamme Gialle (ovvero gli atleti della Guardia di Finanza che dipendono dal MEF di cui è titolare Giorgetti) hanno raggiunto risultati eccezionali. Ormai la Lombardia è diventata la regione regina per il canottaggio e in particolare il “mio lago” è al centro dell’attività: pensiamo anche al futuro in vista degli Europei 2026 e dei Master 2027».

Atteso anche l’intervento di Leonardo Binda, presidente del Comitato FIC Lombardia: «Questa è una serata che lascerà un ottimo ricordo ma che soprattutto serve per avvicinare tutti noi agli atleti. La Lombardia è una grande squadra fatta di tanti allenatori, dirigenti e atleti che spalanca le porte alla convocazione in azzurro».

Tra i grandi protagonisti della serata, in quota atleti, quelli che sono saliti sul podio in Coppa del Mondo (tappa italiana alla Schiranna), agli Europei e ai Mondiali. In particolare è stato celebrato il titolo iridato di Giacomo Gentili e Andrea Panizza nel quattro di coppia: i due azzurri hanno inviato un messaggi e ispirato i giovani atleti a lavorare duro e a divertirsi».