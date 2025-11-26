Le vittorie riportano il buon umore al Varese: ora il Celle Varazze. Il Gozzano sgambetta il Vado nel recupero

Dopo i successi contro Sanremese e Valenzana – in particolare quest’ultimo – il Varese ha riassaporato la fiducia di qualche settimana fa, persa a causa del periodo negativo.

SFIDA AL CELLE VARAZZE

Ora per i biancorossi ci sarà un turno casalingo da sfruttare: domenica 30 novembre (ore 14:00. 30) al “Franco Ossola“ sarà di scena il Celle Varazze. I liguri sono una neopromossa che ha approcciato il campionato di serie D con buone ambizioni, ma nell’ultimo periodo non è riuscita a trovare continuità. Il recupero della dodicesima giornata, giocato oggi mercoledì 26 novembre, li ha visti tornare alla vittoria. Il due a zero contro l’Asti è stato firmato da Bartoletti e Firman.

CLASSIFICA: Vado 31; Ligorna 28; Chisola 27; Sestri Levante, Varese 22; Saluzzo 21; Derthona 20; Biellese 19; Lavagnese, Valenzana 16; Gozzano, Asti, Celle Varazze 15; Imperia 14; Sanremese, Club Milano 12; Cairese 9; NovaRomentin (-1) 8.

CONDIZIONE IN CRESCITA

In casa biancorossa, invece, si lavora con rinnovato spirito combattivo e si stanno recuperando anche gli ultimi elementi che nell’ultimo periodo sono stati assenti, a esclusione di Vittorio Salera. Anche il difensore Federico Bertoni sta aumentando i giri e sembra essere pronto al rientro in campo. La partita vittoriosa di Valenza, tra le diverse annotazioni positive, ha confermato in particolare una forma fisica in crescendo per la squadra di Mister Andrea Ciceri.

Mancano quattro partite alla fine del girone di andata (Celle Varazze, doppia trasferta a Tortona e Saluzzo e ultima in casa contro la Lavagnese) e i biancorossi dovranno cercare di mettersi in tasca quanti più punti possibile per chiudere al meglio questo 2025.

RIAPRE IL MERCATO

Intanto lunedì 1 dicembre aprirà la finestra di mercato per i campionati dilettanti e quindi anche per il Varese. al momento non ci si aspettano rivoluzioni né tantomeno grandi movimenti tra uscita ed entrata. restano in ogni caso maggiori le possibilità di qualche movimento in uscita (vedi Salera) e per ogni elemento che lascerà la squadra ci sarà un ingresso. Questa è la linea che seguirà la società che sta usando una prospettiva a lungo termine per tutti i movimenti, cercando così di evitare di arrivare a fine stagione e ricominciare tutto da capo.

RECUPERI DEL MERCOLEDÌ

Negli altri due recuperi giocati mercoledì, il Gozzano ha fatto il colpo in casa della capolista Vado vincendo 2-1 con le reti di Pavesi su rigore e Sangiorgio, mentre per i ragazzi di mister Roselli non è bastato il momentaneo pareggio di Arras e ha chiuso in 10 per l’espulsione di capitan Bondioli. Vince invece 1-0 l’Imperia nella sfida salvezza contro la Cairese di Roberto Floris.