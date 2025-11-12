Liste d’attesa, Case di Comunità e il futuro dell’ospedale di Saronno, un incontro pubblico a Caronno Pertusella

Il Circolo del Partito Democratico di Caronno Pertusella organizza un incontro pubblico dedicato alla sanità territoriale e al futuro dei servizi di prossimità. L’appuntamento è per mercoledì 19 novembre alle 20.45, alla Biblioteca civica di via Capo Sile 77.

“Sanità di prossimità, il futuro è locale” è il titolo dell’assemblea che punta a coinvolgere la cittadinanza in un confronto aperto e informato su temi che toccano da vicino la quotidianità: i servizi sanitari sul territorio, il funzionamento delle Case di Comunità e il futuro dell’ospedale di Saronno.

Durante l’incontro interverrà il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti per fare il punto sulla situazione sanitaria lombarda, dopo la recente bocciatura in Consiglio regionale della proposta di riforma presentata dal gruppo consiliare del PD: «Una proposta – dicono gli organizzatori – pensata per tagliare le liste d’attesa, rilanciare la sanità pubblica e rafforzare la medicina territoriale. Il rifiuto da parte della maggioranza regionale di discutere la proposta di legge rappresenta un’occasione mancata per affrontare le criticità del sistema sanitario lombardo».

«Il 21 ottobre scorso in Consiglio Regionale Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia non hanno solo bocciato una legge presentata dal Partito Democratico volta a ricostruire la Sanità Lombarda ma hanno zittito la voce di centomila lombarde e lombardi che l’avevano sottoscritta e chiedevano una cosa semplice: potersi curare senza pagare o aspettare mesi», aggiunge il consigliere regionale Samuele Astuti.

L’assemblea di Caronno Pertusella vuole essere un momento di mobilitazione civica ma anche uno spazio in cui raccogliere idee e stimoli da parte dei cittadini, in vista di un impegno più ampio a favore della sanità pubblica e accessibile.