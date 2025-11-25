Lonate Ceppino, al Black Inside il concerto di LeLe Battista con il nuovo album “Iscream”

Lonate Ceppino si prepara ad accogliere LeLe Battista, che venerdì 28 novembre alle 21 al Black Inside porterà sul palco il suo nuovo progetto musicale «Iscream», un album che racconta la storia di un uomo contemporaneo alle prese con nevrosi e conflitti interiori. Un lavoro essenziale nel linguaggio e intimo nell’impostazione, che l’artista presenterà in un concerto in piano solo.

Un ritorno dal vivo con “Iscream”

Il cantautore, musicista e produttore milanese torna così a esibirsi in provincia di Varese con uno spettacolo pensato per restituire al pubblico l’atmosfera del suo ultimo disco, anticipato dal singolo «Frammenti», realizzato in collaborazione con Andy.

Chi è LeLe Battista

Leader de La Sintesi, con cui ha calcato anche il palco di Sanremo e pubblicato due album, Battista ha all’attivo quattro lavori da solista e un lungo percorso come produttore: nel 2014 ha ricoperto questo ruolo per «X Factor 8». Dal 2011 gestisce Le Ombre Studio a Milano e nel 2021 ha dato vita al progetto musicale Mercurio. La Sintesi è tornata nel 2024 con due inediti, «Stravinskij» e «Finale».

L’appuntamento al Black Inside sarà l’occasione per ascoltare dal vivo un artista che ha attraversato diverse stagioni della musica italiana, mantenendo uno stile personale e riconoscibile. Un live essenziale, costruito attorno al pianoforte, per accompagnare l’uscita di un disco che guarda dentro l’animo umano e ne restituisce fragilità e tensioni.