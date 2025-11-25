Lonate Ceppino, al Black Inside il concerto di LeLe Battista con il nuovo album “Iscream”
Dopo le esperienze con La Sintesi, il lavoro in studio e i progetti paralleli, LeLe Battista torna sui palchi con un concerto che mette al centro il suo nuovo disco e l’immediatezza del pianoforte
Lonate Ceppino si prepara ad accogliere LeLe Battista, che venerdì 28 novembre alle 21 al Black Inside porterà sul palco il suo nuovo progetto musicale «Iscream», un album che racconta la storia di un uomo contemporaneo alle prese con nevrosi e conflitti interiori. Un lavoro essenziale nel linguaggio e intimo nell’impostazione, che l’artista presenterà in un concerto in piano solo.
Un ritorno dal vivo con “Iscream”
Il cantautore, musicista e produttore milanese torna così a esibirsi in provincia di Varese con uno spettacolo pensato per restituire al pubblico l’atmosfera del suo ultimo disco, anticipato dal singolo «Frammenti», realizzato in collaborazione con Andy.
Chi è LeLe Battista
Leader de La Sintesi, con cui ha calcato anche il palco di Sanremo e pubblicato due album, Battista ha all’attivo quattro lavori da solista e un lungo percorso come produttore: nel 2014 ha ricoperto questo ruolo per «X Factor 8». Dal 2011 gestisce Le Ombre Studio a Milano e nel 2021 ha dato vita al progetto musicale Mercurio. La Sintesi è tornata nel 2024 con due inediti, «Stravinskij» e «Finale».
L’appuntamento al Black Inside sarà l’occasione per ascoltare dal vivo un artista che ha attraversato diverse stagioni della musica italiana, mantenendo uno stile personale e riconoscibile. Un live essenziale, costruito attorno al pianoforte, per accompagnare l’uscita di un disco che guarda dentro l’animo umano e ne restituisce fragilità e tensioni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.