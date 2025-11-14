Marchiate o immacolate? Marta Biddau e Veronica Gallo provano a rompere le regole del patriarcato

L’arte come mezzo di rottura per rompere il binomio che perseguita le donne: marchiata o immacolata. La nuova puntata di Noise, il podcast di Arianna Bonazzi per Radio Materia, affronterà (venerdì alle 20 e sabato alle 17) questo tema prendendo a pretesto una mostra che si terrà a Laveno Mombello (Villa Fumagalli) nella settimana in cui cadrà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Questa puntata, in particolare, ospita Veronica Gallo e Marta Biddau, referenti del Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno, per discutere di un’importante iniziativa: una mostra d’arte intitolata “Marchiata Immacolata”, in programma dal 22 al 30 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Le ospiti spiegano che il titolo vuole esplorare il contrasto tra la purezza intrinseca della donna (“Immacolata”) e il marchio (“Marchiata”) imposto dalla violenza e dal giudizio della società patriarcale, sottolineando che l’arte è utilizzata come mezzo di rottura per rendere visibile una realtà quotidiana.

La discussione tocca anche la difficoltà organizzativa dell’evento, l’importanza di affrontare temi tabù come la violenza di genere e la necessità che la cultura e l’educazione fungano da strumenti essenziali per una crescita continua e la creazione di un mondo più consapevole.

QUANDO E DOVE ASCOLTARLO?

Appuntamento alle 20 di oggi, venerdì, e alle 17 di sabato su www.radiomateria.it e da questa sera su tutte le principali piattaforme di streaming audio.

Instagram: @_noise.radio_

ASCOLTA LE PUNTATE DI NOISE