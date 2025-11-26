Michele Lapetina presenta a Varese il suo nuovo libro “Me e Mi – La nostra storia”

Sarà presentato lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 17.45, nella suggestiva cornice della Sala Ambrosoli a Villa Recalcati, il libro inedito “Me e Mi – La nostra storia” di Michele Lapetina, autore originario di Rapolla (Potenza) noto per la sua produzione poetica in lingua italiana e in dialetto lucano.

Il volume, che porta un titolo affettuoso e familiare, si annuncia come un viaggio nella memoria personale dell’autore, intrecciata a quella collettiva, con uno stile poetico che ha già caratterizzato le sue opere precedenti.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, e del Presidente della Provincia, Marco Magrini.

A seguire, è previsto un dialogo con l’autore curato dalla giornalista Alessandra Soriano, che guiderà il pubblico alla scoperta dei temi del libro. Interverrà anche Anna Danesi, Consigliera di Parità della Provincia di Varese, con un contributo sul valore della memoria e dell’identità.

L’evento, promosso dalla Prefettura e dalla Provincia di Varese, rappresenta un’occasione per riflettere su storie individuali che diventano patrimonio condiviso, e per riscoprire, attraverso la letteratura, le radici di affetti, territori e comunità.