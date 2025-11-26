Varese News

Varese Laghi

Michele Lapetina presenta a Varese il suo nuovo libro “Me e Mi – La nostra storia”

La Prefettura e la Provincia di Varese presentano il nuovo libro di Michele Lapetina, autore lucano che intreccia memoria personale e poesia dialettale

Michele Lapetina

Sarà presentato lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 17.45, nella suggestiva cornice della Sala Ambrosoli a Villa Recalcati, il libro inedito “Me e Mi – La nostra storia” di Michele Lapetina, autore originario di Rapolla (Potenza) noto per la sua produzione poetica in lingua italiana e in dialetto lucano.

Il volume, che porta un titolo affettuoso e familiare, si annuncia come un viaggio nella memoria personale dell’autore, intrecciata a quella collettiva, con uno stile poetico che ha già caratterizzato le sue opere precedenti.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, e del Presidente della Provincia, Marco Magrini.

A seguire, è previsto un dialogo con l’autore curato dalla giornalista Alessandra Soriano, che guiderà il pubblico alla scoperta dei temi del libro. Interverrà anche Anna Danesi, Consigliera di Parità della Provincia di Varese, con un contributo sul valore della memoria e dell’identità.

L’evento, promosso dalla Prefettura e dalla Provincia di Varese, rappresenta un’occasione per riflettere su storie individuali che diventano patrimonio condiviso, e per riscoprire, attraverso la letteratura, le radici di affetti, territori e comunità.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Novembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.