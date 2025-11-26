Michele Lapetina presenta a Varese il suo nuovo libro “Me e Mi – La nostra storia”
La Prefettura e la Provincia di Varese presentano il nuovo libro di Michele Lapetina, autore lucano che intreccia memoria personale e poesia dialettale
Sarà presentato lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 17.45, nella suggestiva cornice della Sala Ambrosoli a Villa Recalcati, il libro inedito “Me e Mi – La nostra storia” di Michele Lapetina, autore originario di Rapolla (Potenza) noto per la sua produzione poetica in lingua italiana e in dialetto lucano.
Il volume, che porta un titolo affettuoso e familiare, si annuncia come un viaggio nella memoria personale dell’autore, intrecciata a quella collettiva, con uno stile poetico che ha già caratterizzato le sue opere precedenti.
L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, e del Presidente della Provincia, Marco Magrini.
A seguire, è previsto un dialogo con l’autore curato dalla giornalista Alessandra Soriano, che guiderà il pubblico alla scoperta dei temi del libro. Interverrà anche Anna Danesi, Consigliera di Parità della Provincia di Varese, con un contributo sul valore della memoria e dell’identità.
L’evento, promosso dalla Prefettura e dalla Provincia di Varese, rappresenta un’occasione per riflettere su storie individuali che diventano patrimonio condiviso, e per riscoprire, attraverso la letteratura, le radici di affetti, territori e comunità.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.