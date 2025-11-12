Momenti musicali a Clivio con l’Orchestra di fisarmoniche bellinzonesi

Il 22 novembre alle 18.00 l’Orchestra di fisarmoniche Bellinzonesi sarà ospite del Borgo musicale con un programma estremamente accattivante per il pubblico. Questa formazione, fondata nel 1966 dal M°Luigi Rattaggi, è stata diretta dal M°Mario Milani e dal 2003 è guidata dal M°Paolo Vignani (titolare della cattedra di fisarmonica al Conservatorio ‘G. Verdi’ di Milano). In questa lunga carriera l’orchestra ha visto una costante crescita artistica, con la ricerca di un repertorio sempre originale, che spazi in generi diversi. Avremo l’occasione di ascoltare musiche di Morricone, Rota, Piazzolla in una versione veramente inedita e suggestiva!