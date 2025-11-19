“Musica nei Quartieri” torna a Varese: quattro concerti gratuiti nei rioni per aspettare il Natale

La grande musica classica torna a risuonare nei quartieri di Varese con l’edizione 2025 di “Musica nei Quartieri – Aspettando il Natale”, la rassegna promossa dall’Associazione Cameristica di Varese con il sostegno del Comune di Varese e della Fondazione Comunitaria del Varesotto, nell’ambito del progetto Nuovi Orizzonti Sonori.

Dal 23 novembre al 20 dicembre, quattro concerti gratuiti toccheranno i rioni di Biumo Inferiore, Masnago, Belforte e Bustecche, con l’obiettivo di avvicinare la musica colta ai cittadini, fuori dai luoghi istituzionali e dentro la vita dei quartieri.

Il programma: dal Trio Calliope all’Orchestra Cameristica

Domenica 23 novembre – ore 17:00 – Auditorium Conti, Biumo Inferiore

Ad aprire la rassegna sarà il Trio Calliope, formazione composta da oboe, corno e pianoforte, che proporrà un viaggio musicale tra colonne sonore e musiche natalizie. Il concerto sarà introdotto dalla giovane pianista Cecilia Natale del Liceo Musicale Manzoni, e si svolgerà in collaborazione con la Società Cooperativa Musica per Varese.

Giovedì 11 dicembre – ore 16:30 – Castello di Masnago

Il quartetto Mal d’Estro, con il cantante e ricercatore Mauro Barbieri, reinterpreterà canzoni natalizie italiane ed europee in chiave classica, jazz e swing, in uno dei luoghi simbolo della cultura varesina.

Sabato 13 dicembre – ore 15:30 – Circolo di Belforte

Spazio ai più piccoli con lo spettacolo musicale “Nevina e Fiordaprile”, ispirato a una fiaba natalizia di Guido Gozzano. Un’attrice e una fisarmonicista coinvolgeranno attivamente i bambini e le famiglie in una narrazione interattiva, in collaborazione con la Cooperativa di Biumo e Belforte.

Sabato 20 dicembre – ore 20:45 – Spazio Yak, Bustecche

Gran finale con l’Orchestra Cameristica di Varese, che tornerà ad esibirsi su richiesta del pubblico dopo il successo dello scorso anno. In programma musiche da Vivaldi a Respighi, per una serata che unirà musica e parole: prima del concerto sarà infatti presentato il libro “Vasi comunicanti. Racconti dalla frontiera 2”, nell’ambito della stagione invernale di Karakorum Teatro.

Una rassegna per tutti

«Musica nei Quartieri – Aspettando il Natale» si inserisce in un progetto più ampio, Nuovi Orizzonti Sonori, che ha l’obiettivo di promuovere inclusione sociale, accesso alla cultura e partecipazione attiva, in particolare da parte dei giovani, coinvolti come interpreti, presentatori e promotori.

La musica diventa così strumento di benessere, aggregazione e cittadinanza attiva, grazie a una rete di realtà locali che collaborano con spirito di comunità: Società Cooperativa Musica per Varese, Karakorum Teatro, Liceo Musicale Manzoni, Cooperativa di Biumo e Belforte, con il patrocinio del Comune di Varese.

Per informazioni: Associazione Cameristica di Varese