Nello sgombero di un appartamento a Luino sbucano le prove del coinvolgimento nella tentata rapina di halloween

Alle prime luci dell’alba di giovedì 6 novembre, i Carabinieri della Stazione di Luino hanno sgomberato un appartamento comunale abusivamente occupato in via Bernardino Luini 16, sopra l’Ufficio Postale. All’interno sono stati trovati tre giovani ventenni, due italiani e un cittadino egiziano irregolare, che dormivano nell’alloggio dopo aver forzato alcune finestre per accedervi.

L’intervento dei Carabinieri e la denuncia del Comune

L’operazione è scattata dopo alcune segnalazioni degli uffici comunali di Luino, che da giorni avevano notato movimenti sospetti nell’edificio. Dopo i sopralluoghi e i servizi di osservazione, i militari hanno ricostruito il modo in cui i giovani riuscivano a entrare nell’appartamento attraverso il tetto piano dell’ufficio postale.

Grazie all’effetto sorpresa e alla collaborazione con gli uffici tecnici del Comune, i Carabinieri sono entrati nell’alloggio e hanno accompagnato i tre giovani in caserma per l’identificazione. Tutti sono stati deferiti alla Procura di Varese per invasione di edificio pubblico con finalità di occupazione, a seguito della querela presentata dal sindaco Enrico Bianchi.

Gli occupanti e la tentata rapina ad Halloween

Durante lo sgombero, i militari hanno rinvenuto abiti e una maschera carnevalesca utilizzati dagli stessi giovani nella tentata rapina avvenuta la sera del 31 ottobre, ai danni di un ragazzo di 14 anni in viale Dante Alighieri a Luino.

Il minore era stato aggredito fisicamente da un gruppo di coetanei più grandi, che avevano tentato di sottrargli denaro e oggetti personali. Solo grazie all’intervento di alcuni passanti era riuscito a fuggire, riportando lievi percosse e la rottura degli occhiali.

Le indagini e i provvedimenti

Le indagini dei Carabinieri proseguono con l’analisi dei filmati di videosorveglianza, pubblici e privati, per ricostruire in dettaglio la dinamica dei fatti. È stato inoltre identificato un quarto giovane coinvolto nel tentativo di rapina.

Per l’occupante egiziano irregolare sono state avviate le procedure di diniego al rinnovo del permesso di soggiorno, mentre per tutti e quattro gli indagati è stata richiesta una misura di prevenzione personale all’Autorità di pubblica sicurezza. La posizione penale dei giovani resta ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.