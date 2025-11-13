Varese News

Lavoro

Noto ristorante di Bodio Lomnago cerca un/una cameriere/a di sala

Il ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago cerca cameriere/a anche con minima esperienza. Invia il tuo CV

Annunci di lavoro

Il ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago è alla ricerca di un/una cameriere/a da inserire nel proprio staff di sala.

Requisiti richiesti

– esperienza anche minima nel ruolo di cameriera di sala;
– attenzione al cliente e predisposizione al lavoro in team;
– serietà, puntualità e voglia di imparare.

Come candidarsi

Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail: contatti@ristorantealgallione.it.

di
Pubblicato il 13 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.