Noto ristorante di Bodio Lomnago cerca un/una cameriere/a di sala
Il ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago cerca cameriere/a anche con minima esperienza. Invia il tuo CV
Il ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago è alla ricerca di un/una cameriere/a da inserire nel proprio staff di sala.
Requisiti richiesti
– esperienza anche minima nel ruolo di cameriera di sala;
– attenzione al cliente e predisposizione al lavoro in team;
– serietà, puntualità e voglia di imparare.
Come candidarsi
Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail: contatti@ristorantealgallione.it.
