Nuovo PGT, pubblicato il Rapporto preliminare della Valutazione Ambientale Strategica
Avanza il percorso per il nuovo Piano di Governo del Territorio di Varese: enti al lavoro sui pareri, seconda conferenza Vas prevista per il 15 dicembre
Prosegue l’iter per la definizione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Varese. È stato infatti pubblicato il Rapporto preliminare del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), uno dei passaggi fondamentali del processo di pianificazione urbanistica.
Il documento, che contiene le prime valutazioni sugli effetti ambientali del nuovo PGT, è stato trasmesso agli enti competenti, che avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per esprimere i propri pareri e osservazioni.
Nel frattempo, è già stata fissata per il 15 dicembre la seconda conferenza di Vas, momento di confronto tra gli attori istituzionali coinvolti per l’analisi del rapporto e la discussione delle eventuali criticità o proposte migliorative.
Tutti i documenti e le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito del Comune di Varese, nella sezione dedicata al nuovo PGT, al seguente link: Vai alla pagina ufficiale del Comune
Il percorso del nuovo Piano urbanistico prosegue quindi con trasparenza e partecipazione, con l’obiettivo di dotare la città di uno strumento aggiornato e sostenibile, capace di coniugare sviluppo e tutela del territorio.
