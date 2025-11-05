Officine Liquide debutta a Golosaria: primo successo dell'”alleanza alcolica” varesina tra Amaro Rubino Bio e Naturæ Gin
Dopo la partecipazione alla rassegna milanese, il progetto collaborativo guarda al futuro con nuovi eventi e creazioni tra i laghi e le montagne delle prealpi Varesine
Si è conclusa con grande soddisfazione la partecipazione di Officine Liquide a Golosaria Milano, che si è tenuta dall’1 al 3 novembre presso Rho Fiera e ha segnato il debutto pubblico di un nuovo progetto collaborativo nato dall’incontro tra Amaro Rubino Bio e Naturæ Gin, due microimprese artigianali radicate nel territorio delle prealpi Varesine.
La tre giorni milanese ha rappresentato la prima occasione per presentare al pubblico e ai professionisti del settore questa alleanza creativa, che unisce due realtà indipendenti accomunate dalla creazione di prodotti pluripremiati, dalla passione per il buon bere consapevole, dalla sostenibilità e dall’autenticità delle materie prime.
«Officine Liquide nasce da un’intesa spontanea – racconta Matteo Rubino, fondatore di Rubino Spiriti e creatore di Amaro Rubino Bio – Con Carlo e Diego condividiamo la stessa visione: dare valore all’artigianalità, alle persone e alla natura. È un progetto che unisce mondi diversi ma compatibili, come gin e amaro, in un racconto comune fatto di gusto e rispetto».
Per Carlo De Filippo e Diego Sgarbossa di Naturæ Spirits, «L’idea è quella di mettere insieme competenze e creatività per andare oltre il singolo prodotto. Vogliamo creare esperienze, contaminazioni e nuove forme di convivialità artigianale, capaci di parlare sia ai professionisti che agli appassionati».
Il progetto si propone di raccontare il territorio e i suoi valori attraverso bevande che uniscono freschezza e profondità, tradizione e innovazione, con l’obiettivo di costruire una rete di produttori, bartender e appassionati che credono nella qualità artigianale e nella responsabilità ambientale.
L’attività di Officine Liquide si articola nella creazione di cocktail e prodotti unici che fondono i mondi del gin e dell’amaro, nell’organizzazione di eventi e masterclass per condividere la cultura del bere consapevole, nella partecipazione congiunta a fiere e festival dedicati al saper fare artigianale, e nella costruzione di una comunità aperta, collaborativa e orientata alla qualità.
Dopo il successo di Golosaria, il prossimo appuntamento per scoprire Officine Liquide sarà ad Artigiano in Fiera, dal 6 al 14 dicembre 2025 a Rho Fiera Milano, dove proseguirà questo percorso condiviso tra degustazioni, incontri e nuove creazioni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.