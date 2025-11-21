Olgiate Olona completa tutti i progetti digitali del PNRR: «Missione compiuta»

Il Comune di Olgiate Olona ha portato a termine tutti i progetti previsti dalla Missione 1 Componente 1 (M1C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicati alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Un risultato importante, che conferma l’impegno dell’amministrazione nel modernizzare i servizi e renderli più vicini ai cittadini.

Dal cloud all’app IO: dieci progetti realizzati

Grazie al lavoro coordinato dell’Ufficio Transizione Digitale e al supporto dell’Assessorato al Commercio, Innovazione e Sviluppo Integrato guidato da Fabio Longhin, Olgiate Olona ha partecipato e ottenuto il finanziamento per tutti e dieci i bandi digitali attivati dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale a partire dal 2022. I progetti realizzati riguardano:

Abilitazione al Cloud per le PA locali (121.992 euro)

Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici (155.234 euro)

Piattaforma Notifiche Digitali PND (32.589 euro)

Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND (20.344 euro)

Adozione dell’app IO (4.116 euro)

Adozione della piattaforma pagoPA (9.427 euro)

Estensione SPID/CIE (14.000 euro)

Adesione allo Stato Civile Nazionale ANSC (8.979,20 euro)

Integrazione SUAP/SUE (3.956,47 euro)

Georeferenziazione dei numeri civici ANNCSU (9.506,14 euro)

Servizi digitali già attivi e apprezzati

Oltre all’ammodernamento tecnologico interno, i finanziamenti hanno permesso il potenziamento dei servizi digitali rivolti ai cittadini: tra questi, il rifacimento del sito web del Comune e l’attivazione dell’app MyOlgiateOlona, già molto apprezzata per l’immediatezza delle comunicazioni istituzionali e per la fruizione dei servizi digitali.

Oltre il PNRR: una visione che guarda avanti

L’assessore Longhin ha sottolineato che il lavoro non si ferma: «L’obiettivo è far sì che i risultati ottenuti non restino confinati al PNRR ma diventino parte stabile del modo in cui Olgiate Olona serve i cittadini e le imprese. Le risorse residue saranno investite in modo strategico e nasceranno nuovi servizi digitali accessibili a tutti».

Un modello virtuoso, frutto di un gioco di squadra tra uffici e amministrazione, che – come sottolinea il comunicato – ha reso più semplice ed efficiente il rapporto tra Comune e cittadini.