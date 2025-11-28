Olgiate Olona, la Giunta Montano risponde a Volpi: “Sugli oneri fa solo disinformazione”
L’Amministrazione Montano accusa l’ex sindaco Volpi di diffondere informazioni scorrette sulla possibilità di usare gli oneri di urbanizzazione per evitare l’aumento dell’addizionale Irpef
La Giunta comunale di Olgiate Olona interviene con una nota per chiarire pubblicamente la propria posizione in merito alla recente polemica sollevata dall’ex sindaco Giorgio Volpi, oggi all’opposizione, che aveva criticato la scelta di aumentare l’addizionale Irpef. Al centro della disputa l’utilizzo dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, più in generale, dalle attività legate ai cantieri e al polo logistico.
L’Amministrazione: “Una proposta insostenibile e fuorviante”
Secondo quanto dichiarato da Volpi, le entrate generate dalle nuove edificazioni e dalle attività urbanistiche avrebbero potuto evitare l’aumento dell’Irpef deciso dalla maggioranza. Ma dal Comune arriva una replica netta: «Gli oneri di urbanizzazione e le altre entrate patrimoniali non possono essere utilizzati liberamente per coprire la spesa corrente. Lo stabilisce chiaramente il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, che vincolano tali risorse a investimenti e, solo in misura limitata e per specifiche finalità, a spese correnti» si legge nella nota diffusa dal Comune.
La Giunta guidata dal sindaco Giovanni Montano sottolinea che la Legge di Bilancio 2018 ha ulteriormente ristretto le possibilità di utilizzo degli oneri a sole destinazioni vincolate, come la manutenzione ordinaria, la progettazione e le opere di urbanizzazione. «Attribuire agli oneri la funzione di “copertura” delle spese correnti significa dunque proporre una soluzione insostenibile, che rischierebbe di compromettere gli equilibri di bilancio e di esporre il Comune a rilievi della Corte dei conti.».
Ugo Bassi: “I cittadini meritano chiarezza, non slogan”
L’assessore al bilancio Ugo Bassi, senza mezzi termini accusa Volpi di strumentalizzazione: «È grave che un ex sindaco, ben consapevole delle regole contabili, diffonda informazioni errate per fini propagandistici. I cittadini meritano chiarezza, non slogan che alimentano confusione».
L’Amministrazione Montano rivendica la propria scelta come «un atto di responsabilità e trasparenza», preso per garantire la tenuta dei servizi essenziali e la prosecuzione degli investimenti strategici, in un contesto reso difficile dalla riduzione dei trasferimenti statali e dall’aumento dei costi per il sociale e per l’energia.
