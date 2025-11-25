Orino ospita una settimana dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne attraverso l’arte di Viviana Poli

Il paese di Orino dedica questa settimana a una profonda riflessione sul tema della violenza contro le donne, scegliendo l’arte come strumento privilegiato di comunicazione e dialogo. L’iniziativa, promossa dal Comune, nasce infatti dalla convinzione che il linguaggio artistico sia capace di veicolare messaggi potenti, immediati e universali.

Il sindaco di Orino, Federico Raos, racconta così il senso del progetto: «L’arte è uno strumento di comunicazione e di dialogo. Attraverso l’arte possono passare messaggi importanti. Abbiamo scelto l’arte come mezzo per lanciare un messaggio per ricordare che la violenza si combatte anche con la consapevolezza e la sensibilità».

Protagoniste dell’iniziativa sono alcune opere dell’artista Viviana Poli, da anni impegnata in percorsi creativi che esplorano la forza, la fragilità e la bellezza dell’universo femminile. Le sue installazioni e i suoi lavori saranno esposti per tutto il giorno, fino a sabato, in diversi spazi del paese. Ogni sera le opere verranno custodite e riposizionate con cura, in un gesto simbolico che richiama l’attenzione e la protezione che le comunità devono garantire alle donne.

Il Comune di Orino, sottolinea il sindaco, accoglie le opere sia all’interno degli edifici pubblici sia in uno “spazio gentile” appositamente allestito: un luogo pensato per invitare alla sosta, all’ascolto e alla riflessione.

«È un percorso emotivo prima ancora che artistico» spiega Raos. E chi lo desidera. potrà lasciare un messaggio scritto di suo pugno sul tema.

La settimana si configura dunque non solo come una mostra diffusa, ma come un invito collettivo a guardare, comprendere e prendere posizione.