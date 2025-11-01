Varese News

Lettere al direttore

Perché tutti quei posteggi dedicati alle autorità al cimitero di Varese di Belforte?

Il racconto di un lettore alle prese col posto auto per fare visita ad uno dei cimiteri del capoluogo

Buongiorno, la presente per segnalarvi quanto segue:

Oggi mi sono recato alle ore 9 al cimitero di Belforte, presenti agenti della Polizia Municipale gia’ all’ingresso del viale che porta al cimitero, mi e’ stato impedito e cosi’ ad altri di parcheggiare in quanto i parcheggi dovevano essere lasciati  liberi per le “autorita”, gli altri parcheggi disponibili (non piu’ di una decina) erano ovviamente gia’ occupati da normali cittadini.

Sono tornato alle ore 11,15, stessa storia, agenti della Polizia Municipale impedivano l’ingresso in quanto presenti, questa volta, i mezzi delle “autorita”.

Premesso che queste “autorita” metteranno piede al cimitero probabilmente solo in questa occasione e con la fascia tricolore, mi chiedo come e’ possibile che il cimitero di Belforte, il piu’ grande di Varese e forse dell’intera provincia, abbia parcheggi cosi’ limitati anche in giorni normali, in quanto hanno ristretto la carreggiata per costruire un marciapiede  talmente largo che ci passa una macchina, e quindi poter parcheggiare solo su un lato.

Vi sarei grato se potete portare a conoscenza delle ” autorita” competenti ( e magari scrivere un articolo sulle prossime Vs.edizioni) perche’ questo problema non riguarda ovviamente solo il sottoscritto ma l’intera cittadinanza.

Cordialita’

Fernando Maineri

Pubblicato il 01 Novembre 2025
