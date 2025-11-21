Prende il via la Serie B in carrozzina, l’Amca Elevatori Varese punta ancora in alto

Decolla sabato, dal campo di casa del PalaUniInsubria di Bizzozero, la stagione 2025-26 della Handicap Sport Varese di basket in carrozzina. I biancorossi, di nuovo sponsorizzati da Amca Elevatori, puntano in alto e intendono lottare per la promozione in Serie A, categoria frequentata fino a tre anni fa e conquistata (senza però iscriversi) anche nella primavera 2023.

La squadra affidata a coach Fabio Bottini si è rinforzata con l’ingaggio di un giocatore del calibro di Jacopo Geninazzi, già visto in passato a Varese e proveniente dalla Briantea Cantù, una delle formazioni di riferimento del basket seduto nazionale. In ambito stranieri, la società del presidente Carlo Marinello ha offerto un contratto al forte tedesco Abdulgazi Karaman, unico proveniente dall’estero: l’idea originale era infatti quella di utilizzare solo giocatori italiani salvo poi cogliere al volo la possibilità di unire al gruppo un uomo di sicuro valore.

L’esordio in campionato è previsto, come detto, per sabato 22 novembre quando l’HSV ospiterà l’Alitrans Verona (inizio ore 16,30, ingresso gratuito), formazione già affrontata nelle ultime stagioni contro la quale servirà tenere alta l’attenzione. Varese è senza dubbio favorita ma lo scorso anno dovette sudare per vincere la gara disputata nella città veneta. Il girone comprende una formazione retrocessa dalla Serie A, la Millennium Padova, un’altra squadra insidiosa come la Nordest Castelvecchio e un gruppo di avversarie che sulla carta dovrebbero essere più abbordabili: Torino, Trento, Vicenza e Cus Padova.

Il precampionato della Amca Elevatori si è sviluppato su tre amichevoli: sconfitta di soli 4 punti con Vicenza (che gioca in Serie A) e vittorie su Padova (al torneo di Piombino Dese) e su Parma nel “Memorial Nestore Crespi” disputato a Varese e utilizzato come rifinitura finale in vista del campionato.

SERIE B (1a giornata, sabato 22 novembre)

PROGRAMMA: Amca Elevatori H.S. Varese – Alitrans Verona (ore 16.30); Millennium Padova – Uicep Torino (ore 17); Nordest Castelvecchio – Albatros Trento (ore 17.30); I Delfini 2001 Vicenza – Uicep Torino (23 novembre, ore 15). Riposa CUS Padova.

PROSSIMO TURNO (sabato 29 novembre): Trento – Millennium Padova, Vicenza – VARESE, Torino – CUS Padova; Verona – Castelvecchio.