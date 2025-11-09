Attivisti di estrema destra compiono un blitz al palazzo comunale di Varese
Uno slogan ormai diffuso nelle frange più estreme della destra e in parte nella retorica di alcuni esponenti politici. L’azione nel cortile del Comune richiama inoltre episodi precedenti di violazioni degli spazi istituzionali
Una ventina di attivisti di estrema destra hanno compiuto un blitz notturno nel cortile del palazzo comunale di Varese: nel buio, avvalendosi anche di alcuni fumogeni, hanno srotolato uno striscione recante la scritta «Remìgrazione» e successivamente hanno pubblicato la foto dell’azione sui social network. A rivendicare l’iniziativa è il comitato nazionale «Remigrazione e riconquista», realtà attiva negli ambienti della destra più radicale.
L’azione, avvenuta intorno alle 18, ha carattere simbolico e provocatorio, volto a rendere visibile uno slogan ormai diffuso nelle frange più estreme della destra e in parte nella retorica di alcuni esponenti politici. Il termine «remigrazione», come si è consolidato nelle sigle e nei messaggi di queste formazioni, indica in senso politico-ideologico la proposta dell’espulsione di massa o del rimpatrio forzato di immigrati e dei loro discendenti ritenuti «non assimilati».
Non è un episodio isolato: la parola d’ordine e i simboli associati compaiono ormai con frequenza crescente negli ambienti dell’estrema destra italiana. Non a caso, lo scorso maggio un summit internazionale che ha visto la partecipazione di circa 400 politici di area sovranista ed estrema destra è stato ospitato a Gallarate, con interventi ufficiali di esponenti della Lega.
L’azione nel cortile del Comune di Varese richiama inoltre episodi precedenti di violazioni degli spazi istituzionali: nel febbraio 2024 lo stesso cortile fu già teatro di gesti di stampo estremista, con conseguente intervento delle forze dell’ordine per le identificazioni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.