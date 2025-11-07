Varese News

“Regina di Denari”: a Varese parte la terza edizione del corso per l’indipendenza economica delle donne

L’iniziativa è rivolta in particolare alle donne vittime di violenza e si tiene al Centro Donna Sicura di Varese. Un corso per spiegare la gestione del denaro, l'autonomia e la consapevolezza

Paola Mencarelli - Uilca Lombardia - Simona Pedrali - Fisac Cgil - Nicol Alejandra Lovazzano (First Cisl)

Sabato 8 novembre, alle ore 9.30, prende il via al Centro Donna Sicura di Varese la terza edizione del progetto “Regina di Denari”, promosso da CGIL, CISL e UIL attraverso le sigle del settore bancario First Cisl, Fisac Cgil e Uilca Lombardia.

L’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Economia e dalle Consigliere di Parità della Lombardia, mira a promuovere l’educazione finanziaria tra le donne, in particolare quelle vittime di violenza, per favorirne l’autonomia economica e contrastare la violenza economica e di genere.

Durante gli incontri, le formatrici – esperte del settore bancario – guideranno le partecipanti nella comprensione e gestione degli strumenti finanziari di base come conto corrente, carte e risparmio. Il progetto rientra nel più ampio protocollo firmato da CISL Lombardia e altri enti per favorire la giustizia sociale e l’inclusione economica di donne, giovani e persone fragili.

Redazione VareseNews

Pubblicato il 07 Novembre 2025
