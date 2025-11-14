Rientra in servizio da lunedì 17 novembre il medico aggredito a Mesenzana

Lunedì 17 novembre sarà nuovamente operativo l’ambulatorio medico temporaneo di Mesenzana.

Rientra in servizio con le stesse modalità operative ( giorni e orari) il medico vittima di un’aggressione lunedì scorso. Un uomo lo aveva minacciato dopo aver sfondato il vetro dell’ambulatorio e devastato gli ambienti,

È la stessa Asst sette Laghi da dare comunicazione della riapertura dell’ambulatorio dopo aver ricevuto la nota dal curante.