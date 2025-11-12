San Carlo Acutis a Varese dal 16 al 23 novembre 2025

La storia, la testimonianza ed il fascino di San Carlo Acutis per i 10 anni della nascita della Comunità Pastorale “Beato Samuele Marzorati” che raccoglie le parrocchie di Biumo Inferiore, Superiore, San Fermo e Valle Olona. Una settimana di eventi, dal 16 al 23 novembre, con proposte, incontri ed iniziative per conoscere il nuovo Santo dei Giovani, portato recentemente alla gloria degli altari da Papa Leone XIV.

LA MOSTRA “CARLO ACUTIS, UNA SEMPLICITA’ STRAORDINARIA” – Si inizierà sabato 15 novembre alle ore 16.00 con l’inaugurazione della mostra “Carlo Acutis, una semplicità straordinaria”, presentata al Meeting di Rimini. La mostra, collocata nella chiesa della Madonnina in Prato sarà aperta pubblico tutti i giorni fino alla mattina del 23 novembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30. Lunedì 17 alle ore 21:00 un momento speciale, con l’incontro con Camilla Marzetti e Riccardo Monteverdi, curatori della mostra presso la Chiesa SS Pietro e Paolo in Biumo inferiore, piazza Ventisei Maggio 12.

LE RELIQUIE DI SAN CARLO PER LA CITTA’ DI VARESE – Domenica 16 novembre durante la Santa Messa delle ore 11.00, animata dai coretti dei ragazzi delle parrocchie del decanato di Varese, verrà accolta la reliquia del giovane santo, che verrà collocata nella chiesa antica di Biumo Inferiore. La reliquia verrà portata anche nelle altre parrocchie della Comunità Pastorale per essere venerata dai bambini del catechismo e dei giovani studenti: martedì 18 sarà nella parrocchia di Biumo Superiore, mercoledì 19 a Valle Olona e giovedì 20 a San Fermo.

“LA MIA AUTOSTRADA PER IL CIELO”, LO SPETTACOLO PER BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI – Per approfondire la figura di san Carlo Acutis domenica 16 novembre alle ore 15:00 a Biumo Inferiore verrà presentato per i più giovani lo spettacolo teatrale L’eucarestia è la mia autostrada per il cielo della compagnia Splendore del Vero, a cura di Lucia Oneto.

CON GLI OCCHI DI CARLO, COLLOQUIO CON IL MAESTRO DI RELIGIONE – Venerdì 21 alle ore 21:00 un altro momento davvero speciale presso la Chiesa di Biumo Inferiore: sarà presente Fabrizio Zaggia, maestro di religione di Carlo che racconterà il Carlo più intimo, più quotidiano.

CARLO, SANTO DI MILANO. CELEBRAZIONE CON IL VESCOVO DELPINI – I festeggiamenti culmineranno con la presenza dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini che celebrerà la santa messa solenne nella chiesa di san Pietro e Paolo il giorno 23 novembre alle ore 17.00.

DON MAURIZIO CANTU’: “UN MOMENTO DI BENEDIZIONE. TUTTO SI COSTRUISCE DALLA PIETRA D’ANGOLO, GESU’ ” – “Ci apprestiamo a vivere un momento di benedizione per noi, le nostre famiglie, la città ed il territorio varesino, per continuare a sperare, che culminerà con la Messa presieduta dall’Arcivescovo. Mons. Delpini ci aiuterà a guardare il cammino fatto fin qui dalle nostre parrocchie per riconoscere, sull’esempio dei santi, che tutto si costruisce a partire dalla Pietra d’angolo che è il Signore Gesù” afferma don Maurizio Cantù, parroco della Comunità e Decano del Decanato di Varese.