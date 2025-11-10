“Scenari”: il Parco del Ticino e la sua fauna raccontati dalle foto di Marco Zaffignani
Il volume, edito da Pubblinova Edizioni Negri, sarà disponibile tra pochi giorni. Un racconto per immagini nel cinquantestimo dell'ente che protegge la valle del "fiume azzurro"
Dalla metà di novembre sarà in libreria il volume Parco del Ticino – Scenari, edito dalla Pubblinova Edizioni Negri di Gallarate, e firmato da Marco Zaffignani.
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, primo parco regionale italiano, venne istituito il 9 gennaio 1974. Il Parco è uno scrigno di biodiversità, vi sono state censite 6.235 specie. Nel 2002, con l’inserimento fra le Riserve della Biosfera dell’Unesco, la rilevanza del Ticino e della sua valle è stata riconosciuta a livello internazionale.
Marco Zaffignani ha realizzato il libro fotografico con l’intento di promuovere la bellezza e le peculiarità degli habitat e degli animali del Parco, cercando di dare visibilità a ciò che sovente sfugge allo sguardo – momenti rari, incontri silenziosi, dettagli inconsueti – e invitandoci a rallentare il passo, a sostare ad osservare con maggiore attenzione e consapevolezza l’inestimabile patrimonio naturale che pulsa nell’area protetta della Valle del Ticino. L’Ente Parco ha rilasciato il patrocinio non oneroso a sostegno di questa pubblicazione.
Zaffignani, nato nel 1983 a Santa Cristina e Bissone (PV), è laureato in Scienze dell’Educazione e combina l’attività di educatore professionale con quella di fotografo freelance. Collabora con l’agenzia fotografica “Simephoto” e pubblica articoli di viaggio, natura e fotografia. Tra i suoi lavori spicca lo scatto intitolato “Incontro con gli squali balena a Papua Ovest”, vincitore al Photo Hunter International Circuit, finalista ai Sony World Photography Awards, Siena International Photo Awards, Oasis Photocontest, ACI Pistoia Photo Contest e al Wanderlust Photo Contest, e pubblicato in prima pagina sul “Corriere della Sera”.
Principali caratteristiche tecniche: formato: cm 30×24; num. pagine: 104; num. foto: ca. 80 a col.; carta testo: patinata lucida da 170 g/mq; confezione: cartonato plastificato, sovraccoperta a col. con plastificazione lucida. Prezzo di copertina: euro 25,00
