“Scenari”: il Parco del Ticino e la sua fauna raccontati dalle foto di Marco Zaffignani

Dalla metà di novembre sarà in libreria il volume Parco del Ticino – Scenari, edito dalla Pubblinova Edizioni Negri di Gallarate, e firmato da Marco Zaffignani.

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, primo parco regionale italiano, venne istituito il 9 gennaio 1974. Il Parco è uno scrigno di biodiversità, vi sono state censite 6.235 specie. Nel 2002, con l’inserimento fra le Riserve della Biosfera dell’Unesco, la rilevanza del Ticino e della sua valle è stata riconosciuta a livello internazionale.

Marco Zaffignani ha realizzato il libro fotografico con l’intento di promuovere la bellezza e le peculiarità degli habitat e degli animali del Parco, cercando di dare visibilità a ciò che sovente sfugge allo sguardo – momenti rari, incontri silenziosi, dettagli inconsueti – e invitandoci a rallentare il passo, a sostare ad osservare con maggiore attenzione e consapevolezza l’inestimabile patrimonio naturale che pulsa nell’area protetta della Valle del Ticino. L’Ente Parco ha rilasciato il patrocinio non oneroso a sostegno di questa pubblicazione.

Zaffignani, nato nel 1983 a Santa Cristina e Bissone (PV), è laureato in Scienze dell’Educazione e combina l’attività di educatore professionale con quella di fotografo freelance. Collabora con l’agenzia fotografica “Simephoto” e pubblica articoli di viaggio, natura e fotografia. Tra i suoi lavori spicca lo scatto intitolato “Incontro con gli squali balena a Papua Ovest”, vincitore al Photo Hunter International Circuit, finalista ai Sony World Photography Awards, Siena International Photo Awards, Oasis Photocontest, ACI Pistoia Photo Contest e al Wanderlust Photo Contest, e pubblicato in prima pagina sul “Corriere della Sera”.

Principali caratteristiche tecniche: formato: cm 30×24; num. pagine: 104; num. foto: ca. 80 a col.; carta testo: patinata lucida da 170 g/mq; confezione: cartonato plastificato, sovraccoperta a col. con plastificazione lucida. Prezzo di copertina: euro 25,00