Scontro a Gallarate tra due auto nella notte: tre persone coinvolte

Nella notte tra giovedì e venerdì intorno all’1.35, si è verificato un incidente stradale in via Angelo Pegoraro, all’altezza del civico 30, a Gallarate. Due vetture si sono scontrate coinvolgendo tre persone: un uomo di 28 anni e due persone di 29 e 35 anni.

L’allarme è stato immediatamente raccolto dal 112: sul posto sono intervenuti gli uomini della Questura di Varese, i Vigili del Fuoco del comando provinciale e i soccorritori del sistema Soreu Laghi.

Per l’assistenza sanitaria sono state inviate due ambulanze di base e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello. Le condizioni dei feriti, valutate in codice verde, non hanno destato particolare preoccupazione.

Un primo ferito è stato trasferito all’ospedale di Busto Arsizio a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate. Un secondo trasporto, sempre verso l’ospedale di Busto Arsizio, è avvenuto con un mezzo della Cri di Busto Arsizio.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dello scontro.