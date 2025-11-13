Varese News

Scontro sulla strada dei Ronchi a Varese, soccorse quattro persone

È avvenuto nel tratto più a valle della strada, verso la lacuale. L'urto è stato violento

Quattro persone sono state soccorse dopo uno scontro tra due auto sulla strada dei Ronchi a Varese. L’incidente è avvenuto poco prima delle 21 di oggi, giovedì 13 novembre.

In via Corridoni, quasi allo sbocco sulla strada lacuale, sono intervenuti vigili del fuoco, automedica e due ambulanze di Croce Rossa Varese ed Sos Azzate, attivati tutti in “codice rosso”.

Sono stati soccorsi un ragazzo di 26 anni, due donne di 32 e 58 anni, un uomo di 35. Per fortuna nessuno è in pericolo di vita, anche se alcuni hanno riportato ferite o traumi significativi.

Pubblicato il 13 Novembre 2025
