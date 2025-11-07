Si è spento Gino Tamborini, ex sindaco di Daverio. Aveva 95 anni
Il ricordo commosso del sindaco Marco Colombo per la scomparsa dell’ex primo cittadino: «Cittadino esemplare, imprenditore capace e sindaco attento al bene della comunità. Sei l’immagine della Daverio bella»
Daverio saluta con commozione Gino Tamborini, storico ex sindaco e figura di riferimento per l’intera comunità. A ricordarlo, con parole di grande affetto e riconoscenza, è l’attuale primo cittadino Marco Colombo, che in un messaggio pubblico ha voluto rendere omaggio alla sua memoria:
«Ciao Gino, nostra pietra miliare. Speravamo di poterti festeggiare per i tuoi 100 anni, ma un lustro prima ci hai salutati in silenzio, nel tuo stile discreto. Sei stato un cittadino esemplare, un imprenditore capace e un sindaco attento al bene della comunità. Tutta Daverio si stringe attorno ai tuoi cari per renderti l’ultimo saluto, dovuto e meritato. I sentimenti verso persone come te nascono spontanei: sei, per tutti noi, l’immagine della Daverio bella, quella da ricordare e da portare come esempio nelle nostre azioni future. Riposa in pace».
Tamborini era una figura molto conosciuta in paese, non solo per il suo impegno amministrativo ma anche per la sua attività imprenditoriale e per l’amore profondo verso il territorio. Nel 2016 era stato protagonista di un libro dedicato alla storia e alla memoria di Daverio, “Una vita a Daverio”, in cui aveva raccolto ricordi e testimonianze di una comunità cresciuta insieme a lui.
